Galatasaray'ın yıldızı Nicolo Zaniolo için flaş iddia: UEFA'dan ceza gelebilir

Galatasaray'ın Roma'dan 15 milyon euro bedelle transfer ettiği Nicolo Zaniolo ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. İtalyan basını, iki yıl önce 60 milyon euroyu gözden çıkaran Juventus'un Zaniolo için yeniden devreye girdiğini yazsa da çarpıcı detaylar ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 28.03.2023 09:33 Güncelleme Tarihi: 28.03.2023 09:33 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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