28 Mart 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Galatasaray'ın yıldızı Nicolo Zaniolo için flaş iddia: UEFA'dan ceza gelebilir

Galatasaray'ın yıldızı Nicolo Zaniolo için flaş iddia: UEFA'dan ceza gelebilir

Galatasaray'ın Roma'dan 15 milyon euro bedelle transfer ettiği Nicolo Zaniolo ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. İtalyan basını, iki yıl önce 60 milyon euroyu gözden çıkaran Juventus'un Zaniolo için yeniden devreye girdiğini yazsa da çarpıcı detaylar ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 28.03.2023 09:33 Güncelleme Tarihi: 28.03.2023 09:33
  • 1
  • 14
Galatasaray’ın yıldızı Nicolo Zaniolo için flaş iddia: UEFA’dan ceza gelebilir

Nicolo Zaniolo'nun La Gazzetta dello Sport'a verdiği ve "Burada 5 yıl kalmam, elimden geleni yapıp önce milli takıma dönmek istiyorum" sözleri dün de aynı gazetede bu kez 'Juventus' iddialarıyla manşete taşındı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 14
Galatasaray’ın yıldızı Nicolo Zaniolo için flaş iddia: UEFA’dan ceza gelebilir

İtalyan devi, çocukluğunda Juventus taraftarı olduğu bilinen Zaniolo için iki yıl önce 60 milyon euroya kadar çıkmıştı. Ancak o dönem Roma'dan genç yıldızı transfer etmeyi bir türlü başaramamıştı.

  • 3
  • 14
Galatasaray’ın yıldızı Nicolo Zaniolo için flaş iddia: UEFA’dan ceza gelebilir
Juventus'un yeniden yapılanma projesinde genç İtalyan oyunculara yer vermek istediği, bu yüzden Zaniolo için takiplerini sürdürdüğü La Gazzetta dello Sport'ta yer aldı.
  • 4
  • 14
Galatasaray’ın yıldızı Nicolo Zaniolo için flaş iddia: UEFA’dan ceza gelebilir

MİLLİ TAKIM KESİN GİBİ
İtalyan devi, ekonomik olarak büyük sıkıntı yaşıyor ve Şampiyonlar Ligi bileti alamaması halinde transferde hız kesmek zorunda kalacak.

  • 5
  • 14
Galatasaray’ın yıldızı Nicolo Zaniolo için flaş iddia: UEFA’dan ceza gelebilir

Juventus'un mevcut şartlarda sezon sonu Zaniolo'nun 35 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödeyemeyeceği düşünülüyor.