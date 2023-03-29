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A Milli Takım'da Stefan Kuntz ile yollar ayrılıyor! İşte yerine gelecek flaş isim

Türkiye Milli Takımımız, EURO 2024 Elemeleri D Grubu ikinci maçında Hırvatistan'a ilk yarıda yediği gollerle 2-0 mağlup oldu. Oynattığı futbolla uzun süredir eleştirilerin odağı haline gelen Stefan Kuntz ile yolların ayrılacağı gündem olurken, yerine gelecek isim duyanları şaşkına çevirdi.

Giriş Tarihi: 29.03.2023 08:42 Güncelleme Tarihi: 29.03.2023 08:42
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A Milli Takım’da Stefan Kuntz ile yollar ayrılıyor! İşte yerine gelecek flaş isim
UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu ikinci maçında sahasında Hırvatistan'a 2-0 mağlup olan Türkiye, gruptaki ilk yenilgisini aldı.
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A Milli Takım’da Stefan Kuntz ile yollar ayrılıyor! İşte yerine gelecek flaş isim
Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanan ve ilk yarısı da konuk ekibin 2-0 üstünlüğüyle tamamlanan mücadelede Hırvatistan'ın golleri Kovacic'ten geldi.
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A Milli Takım’da Stefan Kuntz ile yollar ayrılıyor! İşte yerine gelecek flaş isim
İlk maçlar sonucunda grupta 3 puanla lider durumda bulunan Türkiye, bu yenilgiyle 3. sıraya geriledi.
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A Milli Takım’da Stefan Kuntz ile yollar ayrılıyor! İşte yerine gelecek flaş isim
Hırvatistan ise puanını 4'e yükseltti ve aynı puana sahip Galler ile ilk iki sıraya paylaştı.
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A Milli Takım’da Stefan Kuntz ile yollar ayrılıyor! İşte yerine gelecek flaş isim
Ay yıldızı ekip gruptaki üçüncü maçını 16 Haziran'da deplasmanda Letonya ile oynayacak.