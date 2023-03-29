29 Mart 2023, Çarşamba
A Milli Takım'da Stefan Kuntz ile yollar ayrılıyor! İşte yerine gelecek flaş isim
Türkiye Milli Takımımız, EURO 2024 Elemeleri D Grubu ikinci maçında Hırvatistan'a ilk yarıda yediği gollerle 2-0 mağlup oldu. Oynattığı futbolla uzun süredir eleştirilerin odağı haline gelen Stefan Kuntz ile yolların ayrılacağı gündem olurken, yerine gelecek isim duyanları şaşkına çevirdi.
Giriş Tarihi: 29.03.2023 08:42 Güncelleme Tarihi: 29.03.2023 08:42
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