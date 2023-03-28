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Haberler Galeri A Milli Takım için gündeme bomba gibi düşen iddia! Aylık 500 bin TL istedi, başkan odadan kovdu

A Milli Takım için gündeme bomba gibi düşen iddia! Aylık 500 bin TL istedi, başkan odadan kovdu

A Milli Futbol Takımımız, EURO 2024 elemelerinde 2-1'lik Ermenistan galibiyetinin ardından, geçtiğimiz Dünya Kupası'nı 3. sırada tamamlayan Hırvatistan'ı konuk edecek. Milli Takımlar Eski Sorumlusu Selim Soydan, büyük bir iddia ortaya atarak yeri yerinden oynattı.

Giriş Tarihi: 28.03.2023 08:57 Güncelleme Tarihi: 28.03.2023 09:05
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A Milli Takım için gündeme bomba gibi düşen iddia! Aylık 500 bin TL istedi, başkan odadan kovdu

A Milli Futbol Takımımız, EURO 2024 elemelerinde 2-1'lik Ermenistan galibiyetinin ardından, geçtiğimiz Dünya Kupası'nı 3. sırada tamamlayan Hırvatistan'ı konuk edecek. Milli Takımlar Eski Sorumlusu Selim Soydan, büyük bir iddia ortaya atarak yeri yerinden oynattı.

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A Milli Takım için gündeme bomba gibi düşen iddia! Aylık 500 bin TL istedi, başkan odadan kovdu

EURO 2024 Avrupa Şampiyonası D Grubu ikinci hafta mücadelesinde Türkiye, yarın Bursa'da Hırvatistan'ı konuk edecek.

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A Milli Takım için gündeme bomba gibi düşen iddia! Aylık 500 bin TL istedi, başkan odadan kovdu

Bursa Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'nda oynanacak olan maç öncesi Türkiye Stefan Kuntz yönetiminde son antrenmanını yaptı.

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A Milli Takım için gündeme bomba gibi düşen iddia! Aylık 500 bin TL istedi, başkan odadan kovdu

Antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilirken, basına kapalı bölüm de ise taktik antrenmanı yapan milliler Hırvatistan maçına hazırlıklarını tamamladı.

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A Milli Takım için gündeme bomba gibi düşen iddia! Aylık 500 bin TL istedi, başkan odadan kovdu

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, TFF Başkanvekili ve BTSO Başkanı İbrahim Burkay, TFF Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop antrenmanı birlikte izledi.