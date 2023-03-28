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A Milli Takım için gündeme bomba gibi düşen iddia! Aylık 500 bin TL istedi, başkan odadan kovdu
A Milli Futbol Takımımız, EURO 2024 elemelerinde 2-1'lik Ermenistan galibiyetinin ardından, geçtiğimiz Dünya Kupası'nı 3. sırada tamamlayan Hırvatistan'ı konuk edecek. Milli Takımlar Eski Sorumlusu Selim Soydan, büyük bir iddia ortaya atarak yeri yerinden oynattı.
Giriş Tarihi: 28.03.2023 08:57Güncelleme Tarihi: 28.03.2023 09:05