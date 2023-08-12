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Galatasaray'ın yıldızı İstanbul'da kalıyor! İşte Fredrik Midstjö'nün yeni takımı...

Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig ve Avrupa'da mutlak başarı hedefiyle yola çıkan Galatasaray, sansasyonel transferlerle de kadrosunu güçlendirdi. Kadro planlamasını bu doğrultuda yapan sarı-kırmızılı ekipte yolların ayrılması planlanan Fredrij Midstjö için sürpriz bir gelişme yaşandı.

Giriş Tarihi: 12.08.2023 09:57 Güncelleme Tarihi: 12.08.2023 09:58
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Galatasaray’ın yıldızı İstanbul’da kalıyor! İşte Fredrik Midstjö’nün yeni takımı...

Galatasaray'da orta sahanın Kerem Demirbay'la güçlendirilmesinin ardından Fredrik Midtsjö'nün forma şansı azaldı.

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Galatasaray’ın yıldızı İstanbul’da kalıyor! İşte Fredrik Midstjö’nün yeni takımı...

29 yaşındaki oyuncu bu sebeple sarı-kırmızılı takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.

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Galatasaray’ın yıldızı İstanbul’da kalıyor! İşte Fredrik Midstjö’nün yeni takımı...

Başakşehir ile görüşen Fredrik Midtsjö'nün bir talibi daha çıktı.

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Galatasaray’ın yıldızı İstanbul’da kalıyor! İşte Fredrik Midstjö’nün yeni takımı...

Pendikspor Norveçli oyuncuyu istediğini iletti.

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Galatasaray’ın yıldızı İstanbul’da kalıyor! İşte Fredrik Midstjö’nün yeni takımı...

Galatasaray'ın olumlu yaklaştığı transferde görüşmeler devam ediyor.