Galatasaray'ın yıldızı İstanbul'da kalıyor! İşte Fredrik Midstjö'nün yeni takımı...

Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig ve Avrupa'da mutlak başarı hedefiyle yola çıkan Galatasaray, sansasyonel transferlerle de kadrosunu güçlendirdi. Kadro planlamasını bu doğrultuda yapan sarı-kırmızılı ekipte yolların ayrılması planlanan Fredrij Midstjö için sürpriz bir gelişme yaşandı.