12 Ağustos 2023, Cumartesi
Galatasaray'ın yıldızı İstanbul'da kalıyor! İşte Fredrik Midstjö'nün yeni takımı...
Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig ve Avrupa'da mutlak başarı hedefiyle yola çıkan Galatasaray, sansasyonel transferlerle de kadrosunu güçlendirdi. Kadro planlamasını bu doğrultuda yapan sarı-kırmızılı ekipte yolların ayrılması planlanan Fredrij Midstjö için sürpriz bir gelişme yaşandı.
Giriş Tarihi: 12.08.2023 09:57 Güncelleme Tarihi: 12.08.2023 09:58
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