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Fenerbahçe'den Galatasaray'a üst üste transfer çalımları! Fred'den sonra bir bomba daha

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'de şampiyon olarak hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe, kadrosunu Tadic, Dzeko, Djiku, Becao gibi yıldızlarla güçlendirirken; Zaha ve Tete'yi Galatasaray'a kaptırarak transfer çalımı yemişti. Sarı-lacivertli ekip bu transferlerin rövanşını Fred ile alırken, sarı-kırmızılı ekibe bir çalım daha atma hazırlığına girişti. Galatasaray'ın uzun süredir peşinde olduğu Arjantinli orta saha Paredes ile anlaşma noktasına gelindi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 12.08.2023 11:13 Güncelleme Tarihi: 12.08.2023 11:13
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Fenerbahçe’den Galatasaray’a üst üste transfer çalımları! Fred’den sonra bir bomba daha

2013-2014'ten beri Süper Lig'de mutlu sona ulaşamayan Fenerbahçe, bu hasretini dindirmek istiyor.

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Fenerbahçe’den Galatasaray’a üst üste transfer çalımları! Fred’den sonra bir bomba daha

UEFA Konferans Ligi elemelerinde sahne alan Kanarya, 3. ön eleme turu ilk maçında Maribor'u 3-1'lik skorla mağlup etti.

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Fenerbahçe’den Galatasaray’a üst üste transfer çalımları! Fred’den sonra bir bomba daha

Rövanş öncesi büyük avantaj elde eden sarı-lacivertliler, Twente - Riga eşleşmesinin tur atlayanıyla play-off'ta mücadele edecek.

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Fenerbahçe’den Galatasaray’a üst üste transfer çalımları! Fred’den sonra bir bomba daha

İlk maçı Hollanda temsilcisi Twente, 2-0 kazanarak play-off'a göz kırpmıştı.

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Fenerbahçe’den Galatasaray’a üst üste transfer çalımları! Fred’den sonra bir bomba daha

Ligin ilk haftasında ise F.Bahçe, 13 Ağustos Pazar günü saat 21.45'te sahasında Gaziantep FK'yı ağırlayacak.