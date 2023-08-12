Fenerbahçe'den Galatasaray'a üst üste transfer çalımları! Fred'den sonra bir bomba daha

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'de şampiyon olarak hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe, kadrosunu Tadic, Dzeko, Djiku, Becao gibi yıldızlarla güçlendirirken; Zaha ve Tete'yi Galatasaray'a kaptırarak transfer çalımı yemişti. Sarı-lacivertli ekip bu transferlerin rövanşını Fred ile alırken, sarı-kırmızılı ekibe bir çalım daha atma hazırlığına girişti. Galatasaray'ın uzun süredir peşinde olduğu Arjantinli orta saha Paredes ile anlaşma noktasına gelindi. İşte detaylar...