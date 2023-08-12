Galatasaray'da yaprak dökümü! Zaniolo için bomba teklif! Süper Lig rekoru mu geliyor?

Spor Toto Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına son sürat devam ederken, bir yandan da kadrosunu güçlendirme için dünya yıldızlarını takıma dahil etti. Cimbom transferde hareketli günler geçirirken, takıma dahil olacak yeni çilek transferlerinin yanı sıra, yıldız oyuncu Nicolo Zaniolo için flaş haberler gelmeye devam ediyor. Avrupa devlerinin radarında olan İtalyan yıldıza gelen bomba teklifin detayları belli oldu.