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Galatasaray'da yaprak dökümü! Zaniolo için bomba teklif! Süper Lig rekoru mu geliyor?

Spor Toto Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına son sürat devam ederken, bir yandan da kadrosunu güçlendirme için dünya yıldızlarını takıma dahil etti. Cimbom transferde hareketli günler geçirirken, takıma dahil olacak yeni çilek transferlerinin yanı sıra, yıldız oyuncu Nicolo Zaniolo için flaş haberler gelmeye devam ediyor. Avrupa devlerinin radarında olan İtalyan yıldıza gelen bomba teklifin detayları belli oldu.

Giriş Tarihi: 12.08.2023 03:56 Güncelleme Tarihi: 12.08.2023 04:06
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Galatasaray’da yaprak dökümü! Zaniolo için bomba teklif! Süper Lig rekoru mu geliyor?

Şampiyonlar Ligi 3. tur maçında deplasmanda Ljubljana'yı 3-0 mağlup eden Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de ilk maçına Kayserispor deplasmanında çıkacak.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Galatasaray’da yaprak dökümü! Zaniolo için bomba teklif! Süper Lig rekoru mu geliyor?

Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için kadrosunu güçlendirmeye devam eden Cimbom, Zaha ve Icardi gibi yıldızları transfer ederek dikkat çekmeyi başardı.

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Galatasaray’da yaprak dökümü! Zaniolo için bomba teklif! Süper Lig rekoru mu geliyor?

Orta sahaya yeni bir transfer yapmak için yoğun mesai harcayan yönetim, takımın yıldızlarına gelen teklifleri de değerlendirmeye başladı.

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Galatasaray’da yaprak dökümü! Zaniolo için bomba teklif! Süper Lig rekoru mu geliyor?

ZANIOLO AYRILIYOR

Bir süredir transfer olacağı iddia edilen Nicolo Zaniolo'nun talipleri artmaya devam ediyor. Daha önce Juventus'un oyuncu için Galatasaray'la görüştüğü bilinirken, şimdi de Premier Lig ekibi Aston Villa görüşmelere başladı.

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Galatasaray’da yaprak dökümü! Zaniolo için bomba teklif! Süper Lig rekoru mu geliyor?

İtalyan oyuncu Nicolo Zaniolo'yu kadrosuna katmak isteyen Aston Villa, yıldız oyuncu için Galatasaray'a ilk teklifini yaptı.