Galatasaray'ın yıldızı dönüyor! Ağlayarak yollamışlardı, davul zurnayla karşılayacaklar!
Galatasaray'ın sezon başında kiraladığı yıldız oyuncusu için beklenmedik bir dönüş sinyali alındı. Söylentilere göre, Aston Villa'da geçirdiği kiralık dönemin ardından, sezon sonunda sarı-kırmızılı ekibe geri döneceği konuşuluyor. Yıldız oyuncunun, Villa macerasında istenilen performansı sağlayamaması ve Galatasaray forması altındaki başarı özlemini hissetmesi, geri dönüş kararının arkasındaki sebepler arasında.
ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.02.2024
17:05
Galatasaray'da kazandığı şampiyonluk sonrasında Premier Lig devi Aston Villa'ya transfer olan başarılı futbolcu, beklentilerin altında kalarak zorlu bir dönem geçirdi. İngiliz ekibi, 27 milyon Euro'yu bulan satın alma opsiyonunu kullanmama kararı alarak, 24 yaşındaki yıldız oyuncunun takımdan ayrılmasına karar verdi. İşte yıldız futbolcunun dönüş haberi...
GALERİ DEVAM EDİYOR
GALATASARAY'A GERİ Mİ DÖNECEK?
Galatasaray'ın sezon başında Aston Villa'ya kiraladığı yetenekli İtalyan futbolcu Nicolo Zaniolo'nun geleceği belirsizliğe sürüklendi. Jacob Tanswell'in The Athletic'ten aktardığı habere göre, Aston Villa, Zaniolo'nun sezon sonunda Galatasaray'a geri gönderme kararı almış durumda. Bu transferdeki satın alma opsiyonunun kullanılmaması, Zaniolo'nun Villa'da bekleneni verememesinin bir yansıması olarak ortaya çıktı.
İTALYAN DEVLERİ HAREKETE GEÇİYOR
Öte yandan İtalyan basını, Zaniolo'nun durumunu yakından takip eden Napoli, Milan ve Fiorentina'nın, sezon sonunda genç oyuncuyu kadrolarına katmak için girişimde bulunabileceğine dikkat çekiyor. Serie A ekiplerinin Zaniolo'yu transfer etmek için nasıl bir strateji izleyeceği ise merak konusu.
ZANİOLO'NUN YENİ HEDEFİ NE?
Zaniolo'nun Galatasaray'a dönüşü sonrasında Serie A'nın yolunu tutacağı yönündeki söylentiler, futbolseverler arasında büyük bir heyecan yaratıyor. Geçtiğimiz sezon Roma'dan Galatasaray'a transfer olan Zaniolo'nun, sarı-kırmızılı formayla neler başarabileceği ise büyük bir merak konusu.
ASTON VİLLA PERFORMANSI VE İSTATİSTİKLER: NE GÖSTERİYOR?
Aston Villa formasıyla 24 maça çıkan Zaniolo'nun 912 dakika sahada kalarak 2 gol kaydetmesi, transfer spekülasyonlarına yeni bir boyut ekliyor. İtalyan yıldızın performansındaki bu düşüş, Villa'nın transfer stratejisini etkileyerek sezon sonunda Galatasaray'a dönüşüne neden olabilir.