Galatasaray’ın yıldızı dönüyor! Ağlayarak yollamışlardı, davul zurnayla karşılayacaklar!

İTALYAN DEVLERİ HAREKETE GEÇİYOR

Öte yandan İtalyan basını, Zaniolo'nun durumunu yakından takip eden Napoli, Milan ve Fiorentina'nın, sezon sonunda genç oyuncuyu kadrolarına katmak için girişimde bulunabileceğine dikkat çekiyor. Serie A ekiplerinin Zaniolo'yu transfer etmek için nasıl bir strateji izleyeceği ise merak konusu.