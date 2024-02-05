Galatasaray'dan 10 numara operasyonu! 70 milyon euro değeri vardı

Son dakika Galatasaray haberleri | Galatasaray'da transfer operasyonu devam ediyor. Kadrosundan Sacha Boey, Angelino ve Cedric Bakambu gibi isimlerle yollarını ayıran sarı-kırmızılı ekip; Serge Aurier ve Carlos Vinicius transferini bitirdi. Orta saha için arayışlarına da devam eden sarı-kırmızılı ekip, değeri bir dönem 70 milyon euroya ulaşan 10 numaranın peşine düştü. İşte detaylar...