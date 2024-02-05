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Galatasaray'dan 10 numara operasyonu! 70 milyon euro değeri vardı

Son dakika Galatasaray haberleri | Galatasaray'da transfer operasyonu devam ediyor. Kadrosundan Sacha Boey, Angelino ve Cedric Bakambu gibi isimlerle yollarını ayıran sarı-kırmızılı ekip; Serge Aurier ve Carlos Vinicius transferini bitirdi. Orta saha için arayışlarına da devam eden sarı-kırmızılı ekip, değeri bir dönem 70 milyon euroya ulaşan 10 numaranın peşine düştü. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 05.02.2024 12:21 Güncelleme Tarihi: 05.02.2024 12:21
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Galatasaray’dan 10 numara operasyonu! 70 milyon euro değeri vardı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Samsunspor ile karşılaştı.

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Galatasaray’dan 10 numara operasyonu! 70 milyon euro değeri vardı

Sarı-kırmızılı ekip bu mücadeleyi 2-0 kazandı.

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Galatasaray’dan 10 numara operasyonu! 70 milyon euro değeri vardı

Cimbom'da golleri Nelsson ve Barış Alper kaydetti.

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Galatasaray’dan 10 numara operasyonu! 70 milyon euro değeri vardı

Aynı zamanda Aslan, transfer çalışmalarını sürdürüyor.

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Galatasaray’dan 10 numara operasyonu! 70 milyon euro değeri vardı

Galatasaray transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala görüşmelerini hızlandırdı.