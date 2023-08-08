Galatasaray’ın yeni 10 numarasına selam verin! Manchester City’nin yıldızı radara girdi!

Bu sezon futbol transfer dünyasında inanılmaz gelişmeler yaşanıyor. Önce Neymar, ardından Mohamed Salah ve şimdi de Kevin De Bruyne... Transfer sezonu adeta bir çılgınlığa dönüştü ve herkes hayalini kurduğu transferleri gündeme getirmeye başladı. Son olarak, "Galatasaray'ın De Bruyne" hayali futbol dünyasını salladı. Ancak gerçekler oldukça çarpıcı.