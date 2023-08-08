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Galatasaray'ın yeni 10 numarasına selam verin! Manchester City'nin yıldızı radara girdi!

Galatasaray, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Neymar ve Mohamed Salah gibi dünya yıldızlarının ardından, bir sonraki hedef olarak Manchester City'nin başarılı futbolcusunu gözüne kestirdi. Galatasaray'ın transfer listesine eklenen dünya yıldızı için girişimlerin başladığı iddia ediliyor. Bu potansiyel transfer, futbol dünyasının ve taraftarların büyük ilgisini çekiyor. Detaylar haberimizde...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.08.2023 16:54
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Galatasaray’ın yeni 10 numarasına selam verin! Manchester City’nin yıldızı radara girdi!

Galatasaray şimdi de gözlerini Manchester City'nin yıldızına çevrildi. Aslan'ın, transfer listesine başarılı ismi eklemesiyle birlikte, transfer girişimlerinin başladığı konuşuluyor. Galatasaray'ın böylesine önemli bir futbolcuyla adının anılması, kulübün uluslararası alandaki etkisini bir kez daha gösteriyor. Transfer sürecine dair gelişmeler büyük bir merakla beklenirken gelişmeleri haberimzide derledik...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Galatasaray’ın yeni 10 numarasına selam verin! Manchester City’nin yıldızı radara girdi!

Bu sezon futbol transfer dünyasında inanılmaz gelişmeler yaşanıyor. Önce Neymar, ardından Mohamed Salah ve şimdi de Kevin De Bruyne... Transfer sezonu adeta bir çılgınlığa dönüştü ve herkes hayalini kurduğu transferleri gündeme getirmeye başladı. Son olarak, "Galatasaray'ın De Bruyne" hayali futbol dünyasını salladı. Ancak gerçekler oldukça çarpıcı.

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Galatasaray’ın yeni 10 numarasına selam verin! Manchester City’nin yıldızı radara girdi!

Manchester City'nin yıldız oyuncusu Kevin De Bruyne, 2021 yılında imzaladığı 5 yıllık sözleşmeyle haftalık 400 bin sterlin, yıllık ise 20.8 milyon sterlin kazanmaya başlamıştı.

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Galatasaray’ın yeni 10 numarasına selam verin! Manchester City’nin yıldızı radara girdi!

Ancak The Times gazetesinin 4 Ocak 2023 tarihli haberine göre, De Bruyne'a 2025 sezonu sonunda sözleşmesinin biteceği tarihte, haftada 600 bin sterlin ve yıllık 31.2 milyon sterlin teklif edildi ancak olumsuz yanıt aldı.

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Galatasaray’ın yeni 10 numarasına selam verin! Manchester City’nin yıldızı radara girdi!

Bir hafta sonra ise The Starr gazetesi, De Bruyne'ın haftada 1 milyon sterlin ve yıllık 52 milyon sterlin değerinde anlaşma istediğini iddia etti ancak bu şartlar altında anlaşmanın gerçekleşmeyeceğini yazdı.