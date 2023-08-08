08 Ağustos 2023, Salı
Galatasaray'ın yeni 10 numarasına selam verin! Manchester City'nin yıldızı radara girdi!
Galatasaray, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Neymar ve Mohamed Salah gibi dünya yıldızlarının ardından, bir sonraki hedef olarak Manchester City'nin başarılı futbolcusunu gözüne kestirdi. Galatasaray'ın transfer listesine eklenen dünya yıldızı için girişimlerin başladığı iddia ediliyor. Bu potansiyel transfer, futbol dünyasının ve taraftarların büyük ilgisini çekiyor. Detaylar haberimizde...
Giriş Tarihi: 08.08.2023 16:54
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