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Galatasaray'da Nelsson sonrası yeni plan! Ezeli rakibine "Türk Duvarı" çelmesi!

Transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Galatasaray'da yeni hedef belli oldu. Yerli oyuncu kalitesini yükseltmek isteyen sarı kırmızılılar, Avrupa'da sahne alan isimlere yönünü çevirdi. Diğer yandan tranferin gözde isimleri arasında yer alan Victor Nelsson'un akıbeti merak ediliyor. İşte transfer hamlesinde bulunulan o isim...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.08.2023 12:53 Güncelleme Tarihi: 08.08.2023 12:56
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Galatasaray’da Nelson sonrası yeni plan! Ezeli rakibine Türk Duvarı çelmesi!

Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Zaha, Angelino, Bakambu ve Kerem Demirbay gibi isimleri kadrosuna katan Galatasaray'da yeni hedef belirlendi. Victor Nelsson'un olası ayrılığı için yerli isim listenin başına eklendi, İşte o isim...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Galatasaray’da Nelson sonrası yeni plan! Ezeli rakibine Türk Duvarı çelmesi!

Galatasaray'ın başarılı stoperi Victor Nelsson için transferde sürpriz bir gelişme yaşandı. Premier Lig ekibi Tottenham, sarı-kırmızılıların Victor Nelsson için istediği bonservis rakamına çıktı.

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Galatasaray’da Nelson sonrası yeni plan! Ezeli rakibine Türk Duvarı çelmesi!

VICTOR NELSSON DEĞERİNE DEĞER KATTI

2021'in yazında Kopenhag'dan 7 milyon euro bonservis bedeliyle Galatasaray'a transfer olan Victor Nelsson, başarılı performansıyla büyük beğeni topladı. Danimarkalı stoperin güncel piyasa değeri 18 milyon euroya kadar yükseldi.

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Galatasaray’da Nelson sonrası yeni plan! Ezeli rakibine Türk Duvarı çelmesi!

TRANSFERİ İNGİLİZLER DUYURDU

İngiltere basınında yer alan habere göre; Tottenham, Galatasaray'da forma giyen Victor Nelsson'u kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılıların Danimarkalı stoper için istediği 22 milyon euro bonservis bedelini ödemeyi kabul eden Ada ekibi, bu transferi bitirmeye hazırlanıyor.

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Galatasaray’da Nelson sonrası yeni plan! Ezeli rakibine Türk Duvarı çelmesi!

LİSTEYE TANIDIK İSİM EKLENDİ

Victor Nelsson'un olabilecek ayrılığı sonrasında kadroya aynı kalitede birini dahil etmek isteyen Galatasaray, Merih Demiral seçeneğini masaya getirdi.