08 Ağustos 2023, Salı
Galatasaray'da Nelsson sonrası yeni plan! Ezeli rakibine "Türk Duvarı" çelmesi!
Transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Galatasaray'da yeni hedef belli oldu. Yerli oyuncu kalitesini yükseltmek isteyen sarı kırmızılılar, Avrupa'da sahne alan isimlere yönünü çevirdi. Diğer yandan tranferin gözde isimleri arasında yer alan Victor Nelsson'un akıbeti merak ediliyor. İşte transfer hamlesinde bulunulan o isim...
Giriş Tarihi: 08.08.2023 12:53 Güncelleme Tarihi: 08.08.2023 12:56
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