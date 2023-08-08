Galatasaray'da Nelsson sonrası yeni plan! Ezeli rakibine "Türk Duvarı" çelmesi!

Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Zaha, Angelino, Bakambu ve Kerem Demirbay gibi isimleri kadrosuna katan Galatasaray'da yeni hedef belirlendi. Victor Nelsson'un olası ayrılığı için yerli isim listenin başına eklendi, İşte o isim...