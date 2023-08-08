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Beşiktaş’ta yaprak dökümü! Kartal’ın kasasına büyük meblağ girecek

Yeni sezona bomba gibi bir giriş yapmanın planlarını yapan Beşiktaş'ta, tek hedef şampiyonluk. Transferde hareketli günler geçiren Kartal, dünya yıldızı Alex Oxlade-Chamberlain'i ile sözleşme görüşmeleri yapmak üzere İstanbul'a getirirken, bir yandan da siyah-beyazlı ekipte sürpriz bir ayrılık yaşanıyor. Avrupa devi, Şenol Güneş'in prensi olan futbolcuya rekor bir teklif yaptı. İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 08.08.2023 23:34 Güncelleme Tarihi: 08.08.2023 23:40
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Beşiktaş’ta yaprak dökümü! Kartal’ın kasasına büyük meblağ girecek

Süper Lig'in yeni sezonunda şampiyonluk isteyen Beşiktaş, çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

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Beşiktaş’ta yaprak dökümü! Kartal’ın kasasına büyük meblağ girecek

UEFA Konferans Ligi'nde de gruplara kalmak ve üst turlara çıkmak isteyen siyah-beyazlı ekip, transferde dikkat çekici hamleler yapıyor.

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Beşiktaş’ta yaprak dökümü! Kartal’ın kasasına büyük meblağ girecek

CHAMBERLAIN TÜRKİYE'DE!

Son olarak Alex Oxlade Chamberlain'i İstanbul'a getiren Kara Kartal, oyuncuyla sözleşme görüşmelerini yürütecek.

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Beşiktaş’ta yaprak dökümü! Kartal’ın kasasına büyük meblağ girecek

Bu sırada Beşiktaş'ta takımın önemli isimlerinden Gedson Fernandes konusunda önemli gelişmeler yaşanıyor.

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Beşiktaş’ta yaprak dökümü! Kartal’ın kasasına büyük meblağ girecek

REKOR TEKLİF GELDİ

Fanatik'in haberine göre; Fransız ekibi Monaco, 24 yaşındaki orta saha oyuncusunun bonservisi için tam 30 milyon Euro teklif etti ancak siyah beyazlılar bu rakamı kabul etmedi.