Beşiktaş’ta yaprak dökümü! Kartal’ın kasasına büyük meblağ girecek

Yeni sezona bomba gibi bir giriş yapmanın planlarını yapan Beşiktaş'ta, tek hedef şampiyonluk. Transferde hareketli günler geçiren Kartal, dünya yıldızı Alex Oxlade-Chamberlain'i ile sözleşme görüşmeleri yapmak üzere İstanbul'a getirirken, bir yandan da siyah-beyazlı ekipte sürpriz bir ayrılık yaşanıyor. Avrupa devi, Şenol Güneş'in prensi olan futbolcuya rekor bir teklif yaptı. İşte detaylar…