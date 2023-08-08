09 Ağustos 2023, Çarşamba
Beşiktaş’ta yaprak dökümü! Kartal’ın kasasına büyük meblağ girecek
Yeni sezona bomba gibi bir giriş yapmanın planlarını yapan Beşiktaş'ta, tek hedef şampiyonluk. Transferde hareketli günler geçiren Kartal, dünya yıldızı Alex Oxlade-Chamberlain'i ile sözleşme görüşmeleri yapmak üzere İstanbul'a getirirken, bir yandan da siyah-beyazlı ekipte sürpriz bir ayrılık yaşanıyor. Avrupa devi, Şenol Güneş'in prensi olan futbolcuya rekor bir teklif yaptı. İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 08.08.2023 23:34 Güncelleme Tarihi: 08.08.2023 23:40
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