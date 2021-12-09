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Galatasaray'ın UEFA'daki rakipleri belli oldu! Statü değişti

UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda mücadele eden Galatasaray, İtalyan ekibi Lazio'ya konuk olacak. Galatasaray, Çizme'den her hangi bir puanla dönmesi durumunda grubunu lider tamamlayacak. Mağlubiyetten ise sarı kırmızılılar 2. olacak. UEFA'daki temsilcimiz Galatasaray'ın 2. olması durumundaki muhtemel rakipleri belli oldu.

Giriş Tarihi: 09.12.2021 10:15 Güncelleme Tarihi: 09.12.2021 10:15
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Galatasaray’ın UEFA’daki rakipleri belli oldu! Statü değişti

UEFA Avrupa Ligi E Grubu son maçında Lazio'ya konuk olacak temsilcimiz Galatasaray'da tek hedef grup liderliği. Sarı Kırmızılıların ikinci olması durumunda ise muhtemel rakipleri belli oldu.

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Galatasaray’ın UEFA’daki rakipleri belli oldu! Statü değişti

UEFA Avrupa Ligi E Grubu son maçında Lazio'ya konuk olacak temsilcimiz Galatasaray'da tek hedef grup liderliği. Sarı Kırmızılılar, Roma Olimpiyat Stadı'nda elde edilecek her türlü galibiyet ve beraberlikte grubunu lider olarak tamamlayacak. Lazio'nun galip gelmesi durumunda ise İtalyan temsilcisi grubu lider tamamlayıp Galatasaray ikinci olarak son 32 turuna kalacak. Galatasaray'ın ikinci olması durumunda ise muhtemel rakipleri belli oldu.

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Galatasaray’ın UEFA’daki rakipleri belli oldu! Statü değişti

MUHTEMEL RAKİPLERİ NETLEŞİYOR
UEFA Avrupa Ligi'nde liderlik mücadelesi veren Galatasaray'ın ikinci olması durumunda çekilecek kuradaki muhtemel rakipleri netleşiyor.

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Galatasaray’ın UEFA’daki rakipleri belli oldu! Statü değişti

LİDER OLURSA SON 16'YA KALACAK
Sarı kırmızılı takım Lazio maçını berabere bitirir veya kazanırsa E Grubu'nu lider tamamlayarak direkt olarak son 16'ya adını yazdıracak ancak kaybetmesi halinde 2. olarak tur atlayacak ve son 16 öncesi bir tur daha oynamak zorunda kalacak.

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Galatasaray’ın UEFA’daki rakipleri belli oldu! Statü değişti

STATÜ DEĞİŞTİ
Bu yıl UEFA Konferans Ligi'nin çıkması nedeniyle statüsü değişen UEFA Avrupa Ligi'nde grup maçlarının ardından liderler direkt son 16'ya giderken, ikinci olan 8 takım ile birlikte Şampiyonlar Ligi gruplarında 3. olan 8 takım aralarında eşleşerek son 16 mücadelesi verecek.