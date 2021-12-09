Galatasaray’ın UEFA’daki rakipleri belli oldu! Statü değişti

UEFA Avrupa Ligi E Grubu son maçında Lazio'ya konuk olacak temsilcimiz Galatasaray'da tek hedef grup liderliği. Sarı Kırmızılılar, Roma Olimpiyat Stadı'nda elde edilecek her türlü galibiyet ve beraberlikte grubunu lider olarak tamamlayacak. Lazio'nun galip gelmesi durumunda ise İtalyan temsilcisi grubu lider tamamlayıp Galatasaray ikinci olarak son 32 turuna kalacak. Galatasaray'ın ikinci olması durumunda ise muhtemel rakipleri belli oldu.