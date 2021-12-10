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Galatasaray lider çıktı Türkiye Yunanistan'ı geçti! UEFA'da puan sıçraması
Beşiktaş'ın Avrupa'ya veda etmesinin ardından Galatasaray'dan güzel haber geldi. Sarı kırmızılılar İtalya'da Lazio ile berabere kalarak grubundan lider çıktı. Fenerbahçe ise grubunu 3. tamamlayarak UEFA Avrupa Konferans Ligi'nden yoluna devam edecek. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin getirdiği puanlar ile Türkiye puan sıçraması yaşarak Yunanistan'ı geçti.
Giriş Tarihi: 10.12.2021 10:49Güncelleme Tarihi: 10.12.2021 10:52