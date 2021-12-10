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Galatasaray lider çıktı Türkiye Yunanistan'ı geçti! UEFA'da puan sıçraması

Beşiktaş'ın Avrupa'ya veda etmesinin ardından Galatasaray'dan güzel haber geldi. Sarı kırmızılılar İtalya'da Lazio ile berabere kalarak grubundan lider çıktı. Fenerbahçe ise grubunu 3. tamamlayarak UEFA Avrupa Konferans Ligi'nden yoluna devam edecek. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin getirdiği puanlar ile Türkiye puan sıçraması yaşarak Yunanistan'ı geçti.

Giriş Tarihi: 10.12.2021 10:49 Güncelleme Tarihi: 10.12.2021 10:52
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Galatasaray lider çıktı Türkiye Yunanistan’ı geçti! UEFA’da puan sıçraması

UEFA Avrupa Ligi'nde Lazio ile berabere kalarak son 16 turuna kalmayı garantileyen Sarı Kırmızılılar ülke puanına büyük katkı sağladı. Ayrıca yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek olan Fenerbahçe de Galatasaray'ın ardından ülke puanına katkı sağladı. Son olarak oluşan tabloda Türkiye büyük sıçrama yaparak Yunanistan'ı da geride bıraktı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Galatasaray lider çıktı Türkiye Yunanistan’ı geçti! UEFA’da puan sıçraması

TÜRKİYE, UEFA SIRALAMASINDA SIÇRAMA YAPTI! YUNANİSTAN...

Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında büyük sıçrama kaydetti. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin 1'er puanla kapattığı haftada Yunanistan temsilcileri puan kaybedince 15. sıraya kadar yükseldi. İşte ayrıntılar...

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Galatasaray lider çıktı Türkiye Yunanistan’ı geçti! UEFA’da puan sıçraması

UZUN SÜREDİR HEDEFLEDİĞİMİZ YERDEYİZ

Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında uzun süredir hedefimiz olan 15.'liğe yükseldi. Avrupa kupalarında gruplardaki 6. ve son maçlar geride kaldı. Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım ve takım sayımızı koruma adına kritik sezonda haftaya 25.900 puanla ve 16. sırada başladık.

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Galatasaray lider çıktı Türkiye Yunanistan’ı geçti! UEFA’da puan sıçraması

FENERBAHÇE BERABERLİKLE YETİNDİ

Ardından yoluna Konferans Ligi'nde devam etmeyi garantileyen Fenerbahçe, Eintracht Frankfurt'u ağırladı. Sarı-lacivertliler adına prestij, Türk futbolu için de ülke puanı açısından önem taşıyan mücadele 1-1 sona erdi.

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Galatasaray lider çıktı Türkiye Yunanistan’ı geçti! UEFA’da puan sıçraması

BEŞİKTAŞ'LA ÜZÜLDÜK

Sahaya ilk olarak çıkan temsilcimiz Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund'a 5-0 mağlup oldu. Grubunu puansız tamamlayarak Avrupa'ya veda eden siyah-beyazlılardan beklediğimiz katkı sağlanamadı.