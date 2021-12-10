Galatasaray lider çıktı Türkiye Yunanistan’ı geçti! UEFA’da puan sıçraması

UEFA Avrupa Ligi'nde Lazio ile berabere kalarak son 16 turuna kalmayı garantileyen Sarı Kırmızılılar ülke puanına büyük katkı sağladı. Ayrıca yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek olan Fenerbahçe de Galatasaray'ın ardından ülke puanına katkı sağladı. Son olarak oluşan tabloda Türkiye büyük sıçrama yaparak Yunanistan'ı da geride bıraktı.