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Haberler Galeri Galatasaray kritik virajda! UEFA ülke puanı sıralaması güncel liste... Türkiye kaçıncı sırada?

Galatasaray kritik virajda! UEFA ülke puanı sıralaması güncel liste... Türkiye kaçıncı sırada?

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Galatasaray, grubunu 3'üncü sırada tamamlayarak yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etme şansı elde etti. Play-off turunda Çekya temsilcisi Sparta Prag ile eşleşen temsilcimiz UEFA ülke puanı sıralamasında bizden iki basamak geride olan rakibimiz ile kritik öneme sahip iki müsabaka oynayacak. Karşılaşmaların sonuçları UEFA ülke puanı sıralamasını doğrudan etkileyecek. İşte UEFA ülke puanı sıralamasının güncel listesi…

Giriş Tarihi: 14.02.2024 23:57 Güncelleme Tarihi: 15.02.2024 00:24
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Galatasaray kritik virajda! UEFA ülke puanı sıralaması güncel liste... Türkiye kaçıncı sırada?

UEFA ülkeler sıralamasında son durum yakından takip edilmeye devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Galatasaray kritik virajda! UEFA ülke puanı sıralaması güncel liste... Türkiye kaçıncı sırada?

GALATASARAY KRİTİK VİRAJDA!

Yoluna UEFA Avrupa Ligi play-off etabından devam edecek olan temsilcimiz Galatasaray'ın son 16 turuna kalmak için Sparta Prag ile iki maç oynayacak olması ülke puanı açısından da büyük öneme sahip olacak.

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Galatasaray kritik virajda! UEFA ülke puanı sıralaması güncel liste... Türkiye kaçıncı sırada?

Türkiye 31.100 puanla 9. sırada yer alırken, Çekya 34.550 puanla 11. basamakta bulunuyor.

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Galatasaray kritik virajda! UEFA ülke puanı sıralaması güncel liste... Türkiye kaçıncı sırada?

BÜYÜK ÖNEM ARZ EDİYOR!

Karşılaşmalar sonucunda alınacak iki galibiyet rakibin bizden uzak kalmasına Türkiye'nin ise 9. basamaktaki yerini sağlamlaştırması açısından önem taşıyor.

İŞTE UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI GÜNCEL LİSTE...

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Galatasaray kritik virajda! UEFA ülke puanı sıralaması güncel liste... Türkiye kaçıncı sırada?

1- İngiltere: 100.55