Galatasaray kritik virajda! UEFA ülke puanı sıralaması güncel liste... Türkiye kaçıncı sırada?

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Galatasaray, grubunu 3'üncü sırada tamamlayarak yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etme şansı elde etti. Play-off turunda Çekya temsilcisi Sparta Prag ile eşleşen temsilcimiz UEFA ülke puanı sıralamasında bizden iki basamak geride olan rakibimiz ile kritik öneme sahip iki müsabaka oynayacak. Karşılaşmaların sonuçları UEFA ülke puanı sıralamasını doğrudan etkileyecek. İşte UEFA ülke puanı sıralamasının güncel listesi…