25 Haziran 2024, Salı
Galatasaray'ın sağ bek listesinde yok yok! Cimbom transferde büyük oynuyor
Son dakika Galatasaray haberleri | Yeni sezon kampına transferleri yetiştirmek için çalışmalara devam eden Galatasaray'da sağ bek listesi belli oldu. Okan Buruk'un öncelikli bölge için belirlediği mevki için liste oluşturan sarı-kırmızılılarda, taraftarı heyecanlandıracak birçok isim listede yer aldı. İşte detaylar...
Giriş: 25.06.2024 16:50 Güncelleme: 25.06.2024 16:56
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