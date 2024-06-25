Galatasaray'ın sağ bek listesinde yok yok! Cimbom transferde büyük oynuyor

Son dakika Galatasaray haberleri | Yeni sezon kampına transferleri yetiştirmek için çalışmalara devam eden Galatasaray'da sağ bek listesi belli oldu. Okan Buruk'un öncelikli bölge için belirlediği mevki için liste oluşturan sarı-kırmızılılarda, taraftarı heyecanlandıracak birçok isim listede yer aldı. İşte detaylar...