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Galatasaray'ın sağ bek listesinde yok yok! Cimbom transferde büyük oynuyor

Son dakika Galatasaray haberleri | Yeni sezon kampına transferleri yetiştirmek için çalışmalara devam eden Galatasaray'da sağ bek listesi belli oldu. Okan Buruk'un öncelikli bölge için belirlediği mevki için liste oluşturan sarı-kırmızılılarda, taraftarı heyecanlandıracak birçok isim listede yer aldı. İşte detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş: 25.06.2024 16:50 Güncelleme: 25.06.2024 16:56
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Galatasaray’ın sağ bek listesinde yok yok! Cimbom transferde büyük oynuyor

Galatasaray geride kalan sezon büyük bir başarıya imza attı. Sarı-kırmızılılar Trendyol Süper Lig şampiyonluğu ve Turkcell Süper Kupa zaferiyle sezonu noktaladı.

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Galatasaray’ın sağ bek listesinde yok yok! Cimbom transferde büyük oynuyor

Sarı-kırmızılılarda alınan bu başarının ardından gelecek sezon için kollar sıvandı.

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Galatasaray’ın sağ bek listesinde yok yok! Cimbom transferde büyük oynuyor

Cimbom kadrosuna katacağı güçlü isimlerle her kulvarda önemli başarılara imza atmak istiyor.

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Galatasaray’ın sağ bek listesinde yok yok! Cimbom transferde büyük oynuyor

Galatasaray'da takviye yapılması beklenen bölgelerden birisinin de sağ bek olduğu biliniyor.

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Galatasaray’ın sağ bek listesinde yok yok! Cimbom transferde büyük oynuyor

Son olarak sarı-kırmızılıların bu mevki için belirlediği liste gün yüzüne çıktı. İşte o isimler...