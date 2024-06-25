İşte Türkiye'nin muhtemel rakipleri! Son 16 eşleşmeleri şekilleniyor...

Almanya'da düzenlenen EURO 2024 Avrupa Şampiyonası'nda heyecan devam ediyor. F Grubu ikinci maçında Portekiz'e 3-0 mağlup olarak 3 puanda kalan A Milli Takım'a gruptan 2. çıkmak için Çekya ile oynayacağı son maçta 1 puan yeterli olacak. Peki, Türkiye'nin gruptan çıkması halinde muhtemel rakipleri kimler olacak? İşte tüm detaylar...