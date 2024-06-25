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İşte Türkiye'nin muhtemel rakipleri! Son 16 eşleşmeleri şekilleniyor...

Almanya'da düzenlenen EURO 2024 Avrupa Şampiyonası'nda heyecan devam ediyor. F Grubu ikinci maçında Portekiz'e 3-0 mağlup olarak 3 puanda kalan A Milli Takım'a gruptan 2. çıkmak için Çekya ile oynayacağı son maçta 1 puan yeterli olacak. Peki, Türkiye'nin gruptan çıkması halinde muhtemel rakipleri kimler olacak? İşte tüm detaylar...

Giriş: 25.06.2024 21:51 Güncelleme: 25.06.2024 21:55
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İşte Türkiye’nin muhtemel rakipleri! Son 16 maçları şekilleniyor...

Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) D Grubu'nda Avusturya ile Hollanda arasındaki kritik maç büyük bir heyecana sahne oldu.

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İşte Türkiye’nin muhtemel rakipleri! Son 16 maçları şekilleniyor...

Avusturya, maça hızlı başladı ve 6. dakikada Hollanda oyuncusu Malen'in kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona erdi.

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İşte Türkiye’nin muhtemel rakipleri! Son 16 maçları şekilleniyor...

İkinci yarıya daha etkili başlayan Hollanda, 47. dakikada Cody Gakpo'nun golüyle skoru 1-1'e getirdi.

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İşte Türkiye’nin muhtemel rakipleri! Son 16 maçları şekilleniyor...

Ancak Avusturya, oyunda dengeyi sağlamak için Romana Schmind'in 59. dakikadaki golüyle tekrar öne geçti.

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İşte Türkiye’nin muhtemel rakipleri! Son 16 maçları şekilleniyor...

Maçın son bölümlerinde Hollanda, Memphis Depay'in 75. dakikadaki golüyle bir kez daha skorda dengeyi sağladı.