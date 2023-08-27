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Galatasaray'ın orta saha planı! Okan Buruk transferi bekliyor... Bomba patlayacak

Son dakika Galatasaray haberleri | Şampiyonlar Ligi gruplarına bir adım uzakta bulunan Galatasaray, orta saha transferinde son viraja girdi. Torreira'nın yanına bir ismi kadroya dahil etmek için son viraja giren sarı-kırmızılı ekibin transfer planı da ortaya çıktı. Galatasaray'ın Arjantinli isimle anlaşmaya vararak beklemeye aldığı, gözünü dünya yıldızına çevirdiği öğrenildi.

Giriş Tarihi: 27.08.2023 11:35 Güncelleme Tarihi: 27.08.2023 11:35
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Galatasaray’ın orta saha planı! Okan Buruk transferi bekliyor... Bomba patlayacak

Devler Ligi'nde başarı hedefleyen Galatasaray, orta sahaya takviye yapacak.

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Galatasaray’ın orta saha planı! Okan Buruk transferi bekliyor... Bomba patlayacak

Sarı-kırmzılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Molde ile karşı karşıya geldi.

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Galatasaray’ın orta saha planı! Okan Buruk transferi bekliyor... Bomba patlayacak

Cimbom, Norveç'teki mücadeleyi 3-2 kazandı ve büyük bir avantajın sahini oldu.

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Galatasaray’ın orta saha planı! Okan Buruk transferi bekliyor... Bomba patlayacak

Galatasaray sahasında oynayacağı rövanş maçında istediği skoru alıp adını grup aşamasına yazdırmak istiyor.

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Galatasaray’ın orta saha planı! Okan Buruk transferi bekliyor... Bomba patlayacak

Kurmaylar, Devler Ligi'nde başarılı bir sezon geçirmek için çalışmalarını sürdürüyor.