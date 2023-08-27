Galatasaray'ın orta saha planı! Okan Buruk transferi bekliyor... Bomba patlayacak

Son dakika Galatasaray haberleri | Şampiyonlar Ligi gruplarına bir adım uzakta bulunan Galatasaray, orta saha transferinde son viraja girdi. Torreira'nın yanına bir ismi kadroya dahil etmek için son viraja giren sarı-kırmızılı ekibin transfer planı da ortaya çıktı. Galatasaray'ın Arjantinli isimle anlaşmaya vararak beklemeye aldığı, gözünü dünya yıldızına çevirdiği öğrenildi.