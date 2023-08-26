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Cimbom'a Sergio Ramos transferinde flaş gelişme!

Galatasaray'ın çok uzun süredir radarında olan PSG'nin dünyaca ünlü yıldız savunma oyuncusu Sergio Ramos, hala daha herhangi bir takımla anlaşma sağlayamadı. Tecrübeli oyuncuyla görüşme yapan Beşiktaş, Ramos'un maddi taleplerinin yüksek olması nedeniyle bu transferden çekildiğini duyurmuştu. Galatasaray için ise Ramos transferinde sürpriz bir gelişme yaşandı. İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 26.08.2023 20:03 Güncelleme Tarihi: 26.08.2023 20:07
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Cimbom’a Sergio Ramos transferinde flaş gelişme!

Transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala çalışmalarına hız veren Galatasaray büyük bir şok yaşadı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Cimbom’a Sergio Ramos transferinde flaş gelişme!

Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Molde'yi deplasmanda 3-2 yenerek gruplara kalma yolunda büyük bir avantaj elde eden Galatasaray, transfer mesaisini de sürdürüyor.

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Cimbom’a Sergio Ramos transferinde flaş gelişme!

Transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala çalışmalarını yoğunlaştıran sarı-kırmızılılarda hareketli saatler yaşanıyor.

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Cimbom’a Sergio Ramos transferinde flaş gelişme!

YUNUS AKGÜN İNGİLTERE YOLCUSU

Molde deplasmanına futboluyla damgasını vuran Yunus Akgün, Norveç'ten dönüşte takım arkadaşlarıyla vedalaşmıştı.

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Cimbom’a Sergio Ramos transferinde flaş gelişme!

Yunus, Leicester City'ye transferi için dün sabah menajeriyle birlikte İngiltere'nin yolunu tutmuştu.