Galatasaray'ın Lille galibiyetinin ardından güncel UEFA ülke puan sıralaması!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında temsilcimiz Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Lille'i 4-2 mağlup ederek Avrupa'da kritik bir galibiyete imza attı. Sarı-kırmızılılar, Fransa deplasmanından 3 puanla ayrılırken Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralamasına da önemli bir katkı sağladı. Avrupa kupalarında Türk takımlarının aldığı sonuçlar, UEFA ülke puanı sıralamasını doğrudan etkilerken Galatasaray'ın Lille karşısında elde ettiği galibiyetin ardından gözler güncel tabloya çevrildi. Peki, Türkiye UEFA ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada? Galatasaray'ın zaferi ülke puanını nasıl etkiledi? İşte güncel sıralama ve son durum...
Avrupa kupalarında Türkiye'yi temsil eden Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Fransa temsilcisi Lille karşısında kritik bir galibiyete imza attı. Sarı-kırmızılılar, gol düellosuna sahne olan mücadelede rakibini deplasmanda 4-2 mağlup ederek sahadan 3 puanla ayrıldı.
Avrupa kupalarında Türkiye'yi temsil eden Fenerbahçe ise, 20 Ekim Salı günü oynanan maçta UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Slavia Prag karşısında kritik bir puan kaybı yaşadı. Sarı-lacivertliler, büyük bölümünü 2-1 önde götürdüğü mücadelede son dakikada gelen gole engel olamayınca sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.
Her iki karşılaşmanın tamamlanmasıyla birlikte ülke puanı tablosunda son durum merak konusu oldu.
Peki, Türkiye kaçıncı sırada yer alıyor ve rakipleriyle arasındaki puan farkı ne kadar?
İşte UEFA ülke puanı sıralamasındaki güncel tablo...
İngiltere, 2026-2027 sezonunda Avrupa kupalarında toplam 9 takımla mücadele ediyor. İngiliz ekiplerinden Arsenal, Manchester City, Manchester United, Aston Villa ve Liverpool Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterirken Bournemouth, Sunderland ve Crystal Palace Avrupa Ligi'nde, Brighton ise Konferans Ligi'nde yer alıyor. Avrupa kupalarına en fazla temsilci gönderen ülkeler arasında bulunan İngiltere, UEFA ülke puanı sıralamasında da zirvedeki yerini koruyor. İngiliz takımlarının Avrupa'da elde ettiği puanlar, ülke katsayısı hesaplanırken 9'a bölünüyor.
İngiltere 105.574 puanla listenin ilk sırasında.
İtalya, 2026-2027 sezonunda Avrupa kupalarında toplam 7 takımla mücadele ediyor. İtalyan ekiplerinden Inter, Napoli, Roma ve Como Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterirken Milan ve Juventus Avrupa Ligi'nde, Atalanta ise Konferans Ligi'nde yer alıyor. Avrupa kupalarında 7 temsilcisi bulunan İtalya, UEFA ülke puanı sıralamasında İngiltere'nin ardından ikinci basamakta bulunuyor. İtalyan takımlarının Avrupa'da elde ettiği puanlar, ülke katsayısı hesaplanırken 7'ye bölünüyor.
İtalya, İngiltere'nin ardından 90.017 puanla ikinci sırada.