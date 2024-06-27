27 Haziran 2024, Perşembe
Galatasaray'ın kapısına dizildiler! Barış Alper Yılmaz için transfer yarışı
Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'de yeni sezon öncesi kadro planlamasını sürdüren Galatasaray'da Milli Takım ile EURO 2024'te bulunan Barış Alper Yılmaz'ın performansı sevinç yaratırken; genç yıldız Avrupa devlerinin radarına girdi. İngiltere'den bazı ekiplerin Türkiye-Çekya maçında Barış Alper Yılmaz'ı izlediği ve hakkında olumlu rapor verdiği öğrenildi. Barış Alper Yılmaz'ı isteyen ekiplerin Galatasaray'ın kapısını çalmaya hazırlandıkları belirtildi.
Giriş: 27.06.2024 15:56 Güncelleme: 27.06.2024 15:56
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