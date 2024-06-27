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Galatasaray'ın kapısına dizildiler! Barış Alper Yılmaz için transfer yarışı

Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'de yeni sezon öncesi kadro planlamasını sürdüren Galatasaray'da Milli Takım ile EURO 2024'te bulunan Barış Alper Yılmaz'ın performansı sevinç yaratırken; genç yıldız Avrupa devlerinin radarına girdi. İngiltere'den bazı ekiplerin Türkiye-Çekya maçında Barış Alper Yılmaz'ı izlediği ve hakkında olumlu rapor verdiği öğrenildi. Barış Alper Yılmaz'ı isteyen ekiplerin Galatasaray'ın kapısını çalmaya hazırlandıkları belirtildi.

Giriş: 27.06.2024 15:56 Güncelleme: 27.06.2024 15:56
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Galatasaray’ın kapısına dizildiler! Barış Alper Yılmaz için transfer yarışı

Gelecek sezon üst üste üçüncü, toplamdaysa 25. şampiyonluğu için mücadele edecek olan Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

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Galatasaray’ın kapısına dizildiler! Barış Alper Yılmaz için transfer yarışı

Sarı-kırmızılılar, 1. Transfer ve Tescil Dönemi'nin resmen başlamasıyla birlikte transfer çalışmalarına hız verdi.

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Galatasaray’ın kapısına dizildiler! Barış Alper Yılmaz için transfer yarışı

Son yıllarda kadrosuna kattığı yıldızlarla büyük ses getiren Cimbom'dan çok konuşulacak bir hamle geldi.

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Galatasaray’ın kapısına dizildiler! Barış Alper Yılmaz için transfer yarışı

Galatasaray, son iki sezondur Fenerbahçe formasını giyen ve sarı-lacivertlilerle sözleşmesi sona eren Michy Batshuayi ile anlaşma sağladı.

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Galatasaray’ın kapısına dizildiler! Barış Alper Yılmaz için transfer yarışı

Sarı-kırmızılıların Belçikalı golcüyle 3 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi.