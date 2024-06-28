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Fenerbahçe'den tarihe geçecek teklif! Mourinho istedi Samardzic için kesenin ağzı açıldı

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'de şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe, yeni teknik direktörü Jose Mourinho yönetiminde çalışmalara başladı. Portekizli teknik adamın oluşturduğu transfer listesine göre çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertli yönetim Udinese forması giyen Sırp oyuncu Lazar Samardzic için kesenin ağzını açtı. İtalyan basını rekor teklifi duyurdu. İşte detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş: 28.06.2024 14:49 Güncelleme: 28.06.2024 15:20
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Fenerbahçe’den tarihe geçecek teklif! Mourinho istedi Samardzic için kesenin ağzı açıldı

Gelecek sezon için çalışmalarına Topuk Yaylası'nda gerçekleştirdiği kampla sürdüren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

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Fenerbahçe’den tarihe geçecek teklif! Mourinho istedi Samardzic için kesenin ağzı açıldı

Takımı dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho'ya emanet eden sarı-lacivertliler gözler transfere çevrildi.

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Fenerbahçe’den tarihe geçecek teklif! Mourinho istedi Samardzic için kesenin ağzı açıldı

EURO 2024 sonrası girişimlerini hızlandıracak olan Kanarya, Portekizli çalıştırıcının isteği doğrultusunda orta saha takviyesi için kolları sıvadı.

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Fenerbahçe’den tarihe geçecek teklif! Mourinho istedi Samardzic için kesenin ağzı açıldı

Fenerbahçe'de Jose Mourinho ile Manchester United'da da çalışan ve gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi olan Fred ile yola devam edilecek.

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Fenerbahçe’den tarihe geçecek teklif! Mourinho istedi Samardzic için kesenin ağzı açıldı

Geçen sezon Fred ile birlikte iyi bir ikili olan ve Avrupa kulüplerinin radarına giren milli futbolcu İsmail Yüksek, istenen teklif gelmediği halde takımda kalacak.