28 Haziran 2024, Cuma
Fenerbahçe'den tarihe geçecek teklif! Mourinho istedi Samardzic için kesenin ağzı açıldı
Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'de şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe, yeni teknik direktörü Jose Mourinho yönetiminde çalışmalara başladı. Portekizli teknik adamın oluşturduğu transfer listesine göre çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertli yönetim Udinese forması giyen Sırp oyuncu Lazar Samardzic için kesenin ağzını açtı. İtalyan basını rekor teklifi duyurdu. İşte detaylar...
Giriş: 28.06.2024 14:49 Güncelleme: 28.06.2024 15:20
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