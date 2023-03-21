Fenerbahçe’de okların hedefindeki isim Jesus: Adam travma geçiriyor

Konyalı Ahmet'in ve Fenerbahçeli Osayi'nin bileğe basmaları kırmızı kart. Bunu söyleyebilmek için eski hakem, hakem yorumcusu ya da MHK Başkanı olmaya gerek yok. Gazete ve televizyonlardan dijital medyaya geçenler, etkileşim denilen bataklığa saplandığından ortalığı yangın yerine çevirip kulüpleri de açıklama yapmak zorunda bırakıyorlar. Kimsenin yangını söndürmeye niyeti yok. MHK denilen kurumu başarılı olduğu zaman kimse konuşmaz. Eğer bu kadar manşetlerdeyseler dönüp aynaya baksınlar.