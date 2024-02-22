Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu yerine yıldız isim! Alternatifi bulundu

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'de Galatasaray ile şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe'de yıldız isim Ferdi Kadıoğlu'nun talipleri her geçen gün artıyor. Yıldız ismi sezon sonunda iyi bir bonservis bedeli ile göndermek isteyen sarı-lacivertli ekip, alternatif arayışına başladı. İşte detaylar...