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Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu yerine yıldız isim! Alternatifi bulundu

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'de Galatasaray ile şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe'de yıldız isim Ferdi Kadıoğlu'nun talipleri her geçen gün artıyor. Yıldız ismi sezon sonunda iyi bir bonservis bedeli ile göndermek isteyen sarı-lacivertli ekip, alternatif arayışına başladı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 22.02.2024 09:44 Güncelleme Tarihi: 22.02.2024 09:45
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Fenerbahçe’de Ferdi Kadıoğlu yerine yıldız isim! Alternatifi bulundu

Ara transfer dönemi sona ermesine rağmen Fenerbahçe için transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor.

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Fenerbahçe’de Ferdi Kadıoğlu yerine yıldız isim! Alternatifi bulundu

Şimdi de Arap basını sarı-lacivertliler için flaş bir iddia ortaya attı. İşte ayrıntılar...

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Fenerbahçe’de Ferdi Kadıoğlu yerine yıldız isim! Alternatifi bulundu

Arap basını, sarı-lacivertlilerin 33 yaşındaki Brezilyalı sol bek Alex Sandro için görüşmelere başladığını duyurdu.

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Fenerbahçe’de Ferdi Kadıoğlu yerine yıldız isim! Alternatifi bulundu

Haberde; "Fenerbahçe, Juventus'la sezon sonunda kontratı bitecek olan Alex Sandro'yla ilgileniyor. 2015'te Porto'dan Juventus'a gelen oyuncuya Galatasaray'ın da ilgisi var. Fenerbahçe oyuncuyu kaptırmamak için görüşmelere başladı" denildi.

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Fenerbahçe’de Ferdi Kadıoğlu yerine yıldız isim! Alternatifi bulundu

Fenerbahçe sezon sonunda, takımın dikkat çeken isimlerinden olan Ferdi Kadıoğlu'nu satacak ve yerini Sandro ile doldurmayı planlıyor.