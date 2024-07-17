17 Temmuz 2024, Çarşamba
Galatasaray'ın eski yıldızı Fenerbahçe yolunda! Mourinho istedi yönetim harekete geçti
Son dakika Fenerbahçe haberleri | Transfer çalışmalarını sürdüren ve peş peşe bombaları patlatan Fenerbahçe, şimdi de Galatasaray'ın eski yıldızı için devreye girdi. Sarı-lacivertliler Cenk Tosun, Oğuz Aydın ve Saint-Maximin transferlerini resmen bitirdi. Mourinho'nun isteği doğrultusunda çalışan yönetimin şimdi de bir dönem Galatasaray'da forma giyen Brezilyalı bir stoperin peşine düştüğü iddia edildi. İşte detaylar...
Giriş: 17.07.2024 10:42 Güncelleme: 17.07.2024 10:42
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