Galatasaray'ın eski yıldızı Fenerbahçe yolunda! Mourinho istedi yönetim harekete geçti

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Transfer çalışmalarını sürdüren ve peş peşe bombaları patlatan Fenerbahçe, şimdi de Galatasaray'ın eski yıldızı için devreye girdi. Sarı-lacivertliler Cenk Tosun, Oğuz Aydın ve Saint-Maximin transferlerini resmen bitirdi. Mourinho'nun isteği doğrultusunda çalışan yönetimin şimdi de bir dönem Galatasaray'da forma giyen Brezilyalı bir stoperin peşine düştüğü iddia edildi. İşte detaylar...