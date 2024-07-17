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Galatasaray'ın eski yıldızı Fenerbahçe yolunda! Mourinho istedi yönetim harekete geçti

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Transfer çalışmalarını sürdüren ve peş peşe bombaları patlatan Fenerbahçe, şimdi de Galatasaray'ın eski yıldızı için devreye girdi. Sarı-lacivertliler Cenk Tosun, Oğuz Aydın ve Saint-Maximin transferlerini resmen bitirdi. Mourinho'nun isteği doğrultusunda çalışan yönetimin şimdi de bir dönem Galatasaray'da forma giyen Brezilyalı bir stoperin peşine düştüğü iddia edildi. İşte detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş: 17.07.2024 10:42 Güncelleme: 17.07.2024 10:42
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Galatasaray’ın eski yıldızı Fenerbahçe yolunda! Mourinho istedi yönetim harekete geçti

Yeni sezona iddialı bir kadroyla girmek isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor.

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Galatasaray’ın eski yıldızı Fenerbahçe yolunda! Mourinho istedi yönetim harekete geçti

Sarı kırmızılılar son birkaç haftada yaptığı hamlelerle transferin en hızlı konumuna geçti.

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Galatasaray’ın eski yıldızı Fenerbahçe yolunda! Mourinho istedi yönetim harekete geçti

Kanarya transfer dönemini Levent Mercan ve Çağlar Söyüncü ile açmıştı.

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Galatasaray’ın eski yıldızı Fenerbahçe yolunda! Mourinho istedi yönetim harekete geçti

Transferde bir süre sessiz kalan Fenerbahçe, bombaları bir anda patlamayı başardı.

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Galatasaray’ın eski yıldızı Fenerbahçe yolunda! Mourinho istedi yönetim harekete geçti

Yönetim, Alanyaspor'dan Oğuz Aydın, Beşiktaş ile sözleşmesi biten Cenk Tosun ve Al-Ahli'den Saint-Maximin'i kadrosuna kattı.