Fenerbahçe'ye İranlı forvet! Jose Mourinho ile yeniden buluşacaklar

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Hücum hattını Cenk Tosun ile güçlendiren Fenerbahçe'de forvet arayışları devam ediyor. Sarı-lacivertli ekip Youssef En-Nesyri'den haber beklerken, sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Bir dönem Jose Mourinho'nun çalıştırdığı takımda forma giyen İranlı golcü futbolcunun sarı-lacivertli ekibin radarında olduğu iddia edildi.