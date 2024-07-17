17 Temmuz 2024, Çarşamba
Fenerbahçe'ye İranlı forvet! Jose Mourinho ile yeniden buluşacaklar
Son dakika Fenerbahçe haberleri | Hücum hattını Cenk Tosun ile güçlendiren Fenerbahçe'de forvet arayışları devam ediyor. Sarı-lacivertli ekip Youssef En-Nesyri'den haber beklerken, sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Bir dönem Jose Mourinho'nun çalıştırdığı takımda forma giyen İranlı golcü futbolcunun sarı-lacivertli ekibin radarında olduğu iddia edildi.
Giriş: 17.07.2024 12:09 Güncelleme: 17.07.2024 12:09
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