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Fenerbahçe'ye İranlı forvet! Jose Mourinho ile yeniden buluşacaklar

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Hücum hattını Cenk Tosun ile güçlendiren Fenerbahçe'de forvet arayışları devam ediyor. Sarı-lacivertli ekip Youssef En-Nesyri'den haber beklerken, sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Bir dönem Jose Mourinho'nun çalıştırdığı takımda forma giyen İranlı golcü futbolcunun sarı-lacivertli ekibin radarında olduğu iddia edildi.

ahaber.com.tr
Giriş: 17.07.2024 12:09 Güncelleme: 17.07.2024 12:09
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Fenerbahçe’ye İranlı forvet! Jose Mourinho ile yeniden buluşacaklar

Fenerbahçe'de santrfor arayışları devam ederken, sarı-lacivertliler için Almanya'dan bir iddia ortaya atıldı.

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Fenerbahçe’ye İranlı forvet! Jose Mourinho ile yeniden buluşacaklar

Ülkenin önde gelen basın organları arasında yer alan Kicker, Sardar Azmoun'un Bayer Leverkusen'den ayrılabileceğini ve İranlı golcüyü 5 kulübün istediğini yazdı.

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Fenerbahçe’ye İranlı forvet! Jose Mourinho ile yeniden buluşacaklar

Bu takımlardan birinin Fenerbahçe olduğu belirtildi. Haberin içeriğinde şu ifadeler yer aldı: 29 yaşındaki oyuncu kendisine takım arıyor.

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Fenerbahçe’ye İranlı forvet! Jose Mourinho ile yeniden buluşacaklar

Gelen teklifler var. Lyon, Fenerbahçe ve Sevilla'nın yanı sıra Katar ile BAE'den iki kulüp ilgileniyor.

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Fenerbahçe’ye İranlı forvet! Jose Mourinho ile yeniden buluşacaklar

F.Bahçe'nin alternatifli listesinde yer alan İranlı oyuncunun Bayer Leverkusen'le 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor. Sardar'ın piyasa değeri ise 8 milyon euro.