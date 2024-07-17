Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz bereketi! 35 milyon euroyu gözden çıkardılar! İngiliz kulübü kapıda

EURO 2024'ün parlayan yıldızı Galatasaray'ın yetenekli oyuncusu Barış Alper Yılmaz için İngiliz kulübü 35 milyon euroyu gözden çıkardı. Sarı kırmızılı yönetimin adeta "satılık değildir" ilanı verdiği milli oyuncu için gelen astronomik rakam karşısında vereceği karar büyük merak konusu.

ahaber.com.tr Giriş: 17.07.2024 10:25 Güncelleme: 17.07.2024 10:27 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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