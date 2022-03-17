Galatasaray Barcelona maçı hangi kanalda | Aslan tarihi karşılaşmaya hazır! İşte Torrent'in Barça'ya hazırladığı büyük sürpriz

Galatasaray bu akşam tarihinin en önemli karşılaşmalarından birine daha çıkacak. Sarı kırmızılı takım, UEFA Avrupa Kupası son 16 turu 0-0'ın rövanşında İspanyol devi Barcelona ile karşılaşacak. Bu zorlu karşılaşma öncesi Torrent, oyuncularını önemli bir taktik anlayışıyla maça hazırladı. Kazanmanın şifresi olarak savunmayı işaret eden Torrent'in en büyük gol umudu ise Kerem olacak. Galatasaray Barcelona maçı saat kaçta? Galatasaray Barcelona maçı hangi kanalda? Galatasaray Barcelona maçı şifreli mi? Galatasaray Barcelona maçı şifresiz mi? İşte Torrent'in Barça karşısında sahaya süreceği sürpriz ilk 11...