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Haberler Galeri Galatasaray Barcelona maçı hangi kanalda | Aslan tarihi karşılaşmaya hazır! İşte Torrent'in Barça'ya hazırladığı büyük sürpriz

Galatasaray Barcelona maçı hangi kanalda | Aslan tarihi karşılaşmaya hazır! İşte Torrent'in Barça'ya hazırladığı büyük sürpriz

Galatasaray bu akşam tarihinin en önemli karşılaşmalarından birine daha çıkacak. Sarı kırmızılı takım, UEFA Avrupa Kupası son 16 turu 0-0'ın rövanşında İspanyol devi Barcelona ile karşılaşacak. Bu zorlu karşılaşma öncesi Torrent, oyuncularını önemli bir taktik anlayışıyla maça hazırladı. Kazanmanın şifresi olarak savunmayı işaret eden Torrent'in en büyük gol umudu ise Kerem olacak. Galatasaray Barcelona maçı saat kaçta? Galatasaray Barcelona maçı hangi kanalda? Galatasaray Barcelona maçı şifreli mi? Galatasaray Barcelona maçı şifresiz mi? İşte Torrent'in Barça karşısında sahaya süreceği sürpriz ilk 11...

Giriş Tarihi: 17.03.2022 09:13 Güncelleme Tarihi: 17.03.2022 09:13
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Galatasaray Barcelona maçı hangi kanalda | Aslan tarihi karşılaşmaya hazır! İşte Torrent’in Barça’ya hazırladığı büyük sürpriz

Galatasaray bu akşam diğer anlamda kötü giden sezonun telafisi olabilecek kadar önemli bir maça çıkacak. Sarı kırmızılı takımın deneyimli hocası Torrent, turu almak için savunmaya büyük önem gösterecek. Son haftaların formda oyuncusu Kerem'i en büyük gol silahı olarak kullanacak olan Torrent, sahaya süreceği ilk 11'i ise belirledi.

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Galatasaray Barcelona maçı hangi kanalda | Aslan tarihi karşılaşmaya hazır! İşte Torrent’in Barça’ya hazırladığı büyük sürpriz

Tarihi maça artık sayılı saatler kaldı. Bütün Türkiye saat 20.45'de başlayacak Galatasaray - Barcelona mücadelesine kilitlendi. Peki Sarı-Kırmızılı takım nasıl bir 11'le sahaya çıkacak. Domenec Torrent hangi oyunculara şans verecek. İşte Galatasaray'ın muhtemel 11'i...

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Galatasaray Barcelona maçı hangi kanalda | Aslan tarihi karşılaşmaya hazır! İşte Torrent’in Barça’ya hazırladığı büyük sürpriz

PENA

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Galatasaray Barcelona maçı hangi kanalda | Aslan tarihi karşılaşmaya hazır! İşte Torrent’in Barça’ya hazırladığı büyük sürpriz
SACHA BOEY
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Galatasaray Barcelona maçı hangi kanalda | Aslan tarihi karşılaşmaya hazır! İşte Torrent’in Barça’ya hazırladığı büyük sürpriz
MARCAO