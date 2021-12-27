Galatasaray'ın efsane olmuş isminden Fatih Terim hakkında olay çıkaran sözler: Yanında hiç hoca yetiştirmedi

Galatasaray'ın efsane olmuş kadrosunun önemli isimlerinden Ergün Penbe'nin Fatih Terim açıklaması, taraftar arasında tartışmaya neden oldu. Tecrübeli hoca Penbe, Galatasaray ile bu sene istenilen performansı yakalayamayan Terim'i açık bir dille eleştirdi. Fatih Terim'in yanında hiç teknik direktör yetiştirmediğini söyleyen Penbe, Galatasaray'ın yardımcı hocalık teklifini de neden kabul etmediğini açıkladı.

Giriş Tarihi: 27.12.2021 09:55 Güncelleme Tarihi: 27.12.2021 09:56 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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