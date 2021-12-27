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Galatasaray'ın efsane olmuş isminden Fatih Terim hakkında olay çıkaran sözler: Yanında hiç hoca yetiştirmedi

Galatasaray'ın efsane olmuş kadrosunun önemli isimlerinden Ergün Penbe'nin Fatih Terim açıklaması, taraftar arasında tartışmaya neden oldu. Tecrübeli hoca Penbe, Galatasaray ile bu sene istenilen performansı yakalayamayan Terim'i açık bir dille eleştirdi. Fatih Terim'in yanında hiç teknik direktör yetiştirmediğini söyleyen Penbe, Galatasaray'ın yardımcı hocalık teklifini de neden kabul etmediğini açıkladı.

Giriş Tarihi: 27.12.2021 09:55 Güncelleme Tarihi: 27.12.2021 09:56
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Galatasaray’ın efsane olmuş isminden Fatih Terim hakkında olay çıkaran sözler: Yanında hiç hoca yetiştirmedi
Türk futbolunda Galatasaray'ın en başarılı yıllarında takımın en önemli isimlerinden birisi olan Ergün Penbe, yıllar sonra yaptığı açıklamalara taraftarlar arasında tartışma yarattı.
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Galatasaray’ın efsane olmuş isminden Fatih Terim hakkında olay çıkaran sözler: Yanında hiç hoca yetiştirmedi
Galatasaray ile üst üste 4 Süper Lig şampiyonluğu yaşayan ve UEFA kupası kaldıran efsane isim Ergün Penbe, NTV Spor'da "Kırılma Anı" isimli programa katıldı.
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Galatasaray’ın efsane olmuş isminden Fatih Terim hakkında olay çıkaran sözler: Yanında hiç hoca yetiştirmedi
Futbolculuk kariyerinde Gençlerbirliği, Galatasaray ve Gaziantepspor gibi takımlar bulunan Ergün Penbe, teknik direktörlük kariyerinde de dikkat çekemedi.
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Galatasaray’ın efsane olmuş isminden Fatih Terim hakkında olay çıkaran sözler: Yanında hiç hoca yetiştirmedi
2008 yılında futbolculuk kariyerine son veren Ergün Penbe, teknik direktörlüğe adım attı ve Tarsus İY, İnegölspor, Giresunspor, Erciyesspor gibi kulüpleri çalıştırdı.
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Galatasaray’ın efsane olmuş isminden Fatih Terim hakkında olay çıkaran sözler: Yanında hiç hoca yetiştirmedi
Galatasaray ile büyük başarılara imza atan Ergün Penbe'nin bir dönem Fatih Terim'in yardımcılığını yapacağı konuşuluyordu.