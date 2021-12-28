Galatasaray'da hareketli günler! Fatih Terim listeyi yönetime verdi! Transfer listesinde sürpriz bir isim var

Süper Lig'de hayal kırıklığı gibi bir sezon yaşayan Galatasaray'da devre arası transferi çalışmaları başladı. Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu namağlup lider tamamlayan fakat ligde 10. sırada bulunan Galatasaray, takıma takviye yapmak için çalışmalara başlarken diğer yandan takımdan gönderilecek isimler de belli oldu.