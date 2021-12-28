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Galatasaray'da hareketli günler! Fatih Terim listeyi yönetime verdi! Transfer listesinde sürpriz bir isim var

Süper Lig'de hayal kırıklığı gibi bir sezon yaşayan Galatasaray'da devre arası transferi çalışmaları başladı. Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu namağlup lider tamamlayan fakat ligde 10. sırada bulunan Galatasaray, takıma takviye yapmak için çalışmalara başlarken diğer yandan takımdan gönderilecek isimler de belli oldu.

Giriş Tarihi: 28.12.2021 11:13 Güncelleme Tarihi: 28.12.2021 11:35
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Galatasaray’da hareketli günler! Fatih Terim listeyi yönetime verdi! Transfer listesinde sürpriz bir isim var
İlk yarıyı 27 puanla 10. Sırada bitiren Galatasaray'da gözler transfere çevrildi. Takımdan kimlerin gönderileceği merak ediliyordu. Fatih Terim'in biletlerini kestiği oyuncular netleşti...
GALERİ DEVAM EDİYOR
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Galatasaray’da hareketli günler! Fatih Terim listeyi yönetime verdi! Transfer listesinde sürpriz bir isim var

TAKIMDAN KİMLERİN GİDECEĞİ NETLEŞTİ
Fatim Terim, teknik ekibin ve yabancı kontenjanı nedeniyle bazı oyuncular takımdan gönderilecek. Galatasaray'da diğer yandan ara transfer dönemi için kollar sıvandı.

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Galatasaray’da hareketli günler! Fatih Terim listeyi yönetime verdi! Transfer listesinde sürpriz bir isim var

İşte Galatasaray'dan gönderilecek isimler…

Galatasaray'da bu sezon istenilen performansı gösteremeyen Yedlin ve Luyindama'ya yol gözüktü. Yeni transfer için kollar sıvanırken yabancı kontenjanı en büyük sorun.

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Galatasaray’da hareketli günler! Fatih Terim listeyi yönetime verdi! Transfer listesinde sürpriz bir isim var

KULÜP BULMALARI İSTENDİ

Gustavo Assunçao'nun sözleşmesini feshetmeye hazırlanan yönetim, Luyindama ile Yedlin'den kulüp bulmalarını istedi. Kongolu stopere Belçika'dan talipler var

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Galatasaray’da hareketli günler! Fatih Terim listeyi yönetime verdi! Transfer listesinde sürpriz bir isim var
Ara transfer döneminde orta saha, kanat ve forvet takviyesi yapmayı planlayan Galatasaray, dolu olan yabancı kontenjanını boşaltmak zorunda.