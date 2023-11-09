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Haberler Galeri Galatasaray'ın Bayern Münih karşısında iptal edilen golünde şok hata! Yanlış inceleme...

Galatasaray'ın Bayern Münih karşısında iptal edilen golünde şok hata! Yanlış inceleme...

Avrupa'nın en prestijli turnuvasında ülkemizi temsil eden Galatasaray, deplasmanda Bayern Münih'e 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmaya ise Portekizli hakem Antonio Nobre'nin verdiği kararlar damga vurdu. Mücadelenin 61. dakikasında Torreira'nın attığı gol ofsayt gerekçesiyle iptal edilmişti. Olay maç sonrası karşılaşmada skandal bir hata yapıldığı iddia edildi. İşte şok iddiaya dair tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 09.11.2023 16:21
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Galatasaray’ın Bayern Münih karşısında iptal edilen golünde şok hata! Yanlış inceleme...

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. maçında Galatasaray, deplasmanda Bayern Münih'e 2-1 mağlup oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Galatasaray’ın Bayern Münih karşısında iptal edilen golünde şok hata! Yanlış inceleme...

Karşılaşmaya ise Portekizli hakem Antonio Nobre'nin verdiği kararlar damga vurdu.

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Galatasaray’ın Bayern Münih karşısında iptal edilen golünde şok hata! Yanlış inceleme...

Mücadelenin 61. dakikasında Torreira'nın attığı gol ofsayt gerekçesiyle iptal edilmişti.

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Galatasaray’ın Bayern Münih karşısında iptal edilen golünde şok hata! Yanlış inceleme...

Olay maç sonrası karşılaşmada skandal bir hata yapıldığı iddia edildi. İşte şok iddiaya dair tüm detaylar...

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Galatasaray’ın Bayern Münih karşısında iptal edilen golünde şok hata! Yanlış inceleme...

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. maçında Galatasaray deplasmanda Bayern Münih ile karşı karşıya geldi.