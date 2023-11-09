Galatasaray'ın Bayern Münih karşısında iptal edilen golünde şok hata! Yanlış inceleme...

Avrupa'nın en prestijli turnuvasında ülkemizi temsil eden Galatasaray, deplasmanda Bayern Münih'e 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmaya ise Portekizli hakem Antonio Nobre'nin verdiği kararlar damga vurdu. Mücadelenin 61. dakikasında Torreira'nın attığı gol ofsayt gerekçesiyle iptal edilmişti. Olay maç sonrası karşılaşmada skandal bir hata yapıldığı iddia edildi. İşte şok iddiaya dair tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 09.11.2023 16:21 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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