09 Kasım 2023, Perşembe
Fenerbahçe'den Süper Lig'i sallayacak transfer! İsmail Kartal dünya yıldızını resmen tavladı! Hem de 8 milyona...
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor'a karşı mağlup olarak 26 yıllık yenilmezlik serisine veda eden Fenerbahçe, orta sahadaki Fred'in yokluğunu derinden hissetti. Sarı-lacivertli ekip, ara transfer döneminde orta sahayı güçlendirmek için sürpriz bir takviye yapma hazırlığı içerisinde. Fred'in yerini doldurmak ve takımın denge ve kontrolünü sağlamak, Fenerbahçe'nin öncelikli hedefleri arasında yer alıyor.
Giriş Tarihi: 09.11.2023 13:34
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