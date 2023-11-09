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Haberler Galeri Fenerbahçe'den Süper Lig'i sallayacak transfer! İsmail Kartal dünya yıldızını resmen tavladı! Hem de 8 milyona...

Fenerbahçe'den Süper Lig'i sallayacak transfer! İsmail Kartal dünya yıldızını resmen tavladı! Hem de 8 milyona...

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor'a karşı mağlup olarak 26 yıllık yenilmezlik serisine veda eden Fenerbahçe, orta sahadaki Fred'in yokluğunu derinden hissetti. Sarı-lacivertli ekip, ara transfer döneminde orta sahayı güçlendirmek için sürpriz bir takviye yapma hazırlığı içerisinde. Fred'in yerini doldurmak ve takımın denge ve kontrolünü sağlamak, Fenerbahçe'nin öncelikli hedefleri arasında yer alıyor.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.11.2023 13:34
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Fenerbahçe’den Süper Lig’i sallayacak transfer! İsmail Kartal dünya yıldızını resmen tavladı! Hem de 8 milyona...

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor'a mağlup olarak 26 yıllık yenilmezlik serisine veda eden Fenerbahçe, orta sahadaki Fred'in yokluğunu hissetti. Sarı-lacivertli ekip, ara transfer döneminde orta sahaya sürpriz bir takviye yapma hazırlığı içerisinde. İşte taraftarları coşturan transfer haberinin tüm detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Fenerbahçe’den Süper Lig’i sallayacak transfer! İsmail Kartal dünya yıldızını resmen tavladı! Hem de 8 milyona...

Bu kriz dönemine son vermek isteyen Fenerbahçe yönetimi, Yunan ekibi Olympiakos'un başarılı oyuncusu Mady Camara'yı transfer gündemine aldı.

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Fenerbahçe’den Süper Lig’i sallayacak transfer! İsmail Kartal dünya yıldızını resmen tavladı! Hem de 8 milyona...

Güçlü fizik yapısıyla dikkat çeken Camara, merkez orta saha, ön libero ve 10 numara pozisyonlarında görev yapabilme yeteneğiyle öne çıkıyor.

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Fenerbahçe’den Süper Lig’i sallayacak transfer! İsmail Kartal dünya yıldızını resmen tavladı! Hem de 8 milyona...

Camara'nın kulübü Olympiakos ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde sona erecek. Fenerbahçe yönetimi, oyuncunun maliyeti konusunda araştırmalara başlarken, Olympiakos'un bonservis konusunda olumlu bir yaklaşım sergilediği belirtiliyor.

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Fenerbahçe’den Süper Lig’i sallayacak transfer! İsmail Kartal dünya yıldızını resmen tavladı! Hem de 8 milyona...

Mady Camara'nın piyasa değeri 8 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda. 2018'de Olympiakos'a transfer olan oyuncu, bu sezon lig ve Avrupa Ligi'nde toplam 17 maçta forma giyerek 2 gol ve 1 asistle takımına katkı sağladı. Sağ ayağını etkin bir şekilde kullanan, hırslı ve mücadeleci yapısıyla tanınan Camara'nın transferi, Fenerbahçe'nin orta saha sorununa çözüm olabilir.