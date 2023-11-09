Fenerbahçe’den Süper Lig’i sallayacak transfer! İsmail Kartal dünya yıldızını resmen tavladı! Hem de 8 milyona...

Mady Camara'nın piyasa değeri 8 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda. 2018'de Olympiakos'a transfer olan oyuncu, bu sezon lig ve Avrupa Ligi'nde toplam 17 maçta forma giyerek 2 gol ve 1 asistle takımına katkı sağladı. Sağ ayağını etkin bir şekilde kullanan, hırslı ve mücadeleci yapısıyla tanınan Camara'nın transferi, Fenerbahçe'nin orta saha sorununa çözüm olabilir.