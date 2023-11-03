03 Kasım 2023, Cuma
Galatasaray'ın 70 dakikalık şovu bonservis bedelini uçurdu! İngiliz devinden 20 milyon euroluk teklif!
Son dakika Galatasaray transfer haberlerine göre, Galatasaray'ın yıldız oyuncusu, Avrupa'nın önemli takımlarının radarında. Özellikle Bayern Münih karşılaşmasında sergilediği performansla dikkat çeken isim, İngiliz devi tarafından takip ediliyor. İngiliz basınına göre, bu kulüp resmi teklifini hazırladı. Transfer teklifinin detayları ve söz konusu İngiliz takımının ismi ise merakla bekleniyor. İşte heyecanlandıran transferin detayları...
Giriş Tarihi: 03.11.2023 16:57 Güncelleme Tarihi: 03.11.2023 17:00
- 1
- 6
- 2
- 6
- 3
- 6
- 4
- 6
- 5
- 6