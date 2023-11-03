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Galatasaray'ın 70 dakikalık şovu bonservis bedelini uçurdu! İngiliz devinden 20 milyon euroluk teklif!

Son dakika Galatasaray transfer haberlerine göre, Galatasaray'ın yıldız oyuncusu, Avrupa'nın önemli takımlarının radarında. Özellikle Bayern Münih karşılaşmasında sergilediği performansla dikkat çeken isim, İngiliz devi tarafından takip ediliyor. İngiliz basınına göre, bu kulüp resmi teklifini hazırladı. Transfer teklifinin detayları ve söz konusu İngiliz takımının ismi ise merakla bekleniyor. İşte heyecanlandıran transferin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.11.2023 16:57 Güncelleme Tarihi: 03.11.2023 17:00
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Galatasaray’ın 70 dakikalık şovu bonservis bedelini uçurdu! İngiliz devinden 20 milyon euroluk teklif!

Süper Lig'in yanı sıra Avrupa arenasında da adından söz ettiren Galatasaray, gelişen olaylarla futbol dünyasında büyük bir heyecana neden oluyor. Sarı kırmızılılar, üst üste kazandıkları maçlarla dikkat çekerken, yıldız oyuncularının performansı da büyük takımların ilgisini çekiyorİngiliz basınına göre, Bayern Münih karşılaşmasında bu genç yeteneği izleyen Arsenal, ona teklif sunmaya hazırlanıyor. Peki, masadaki rakam ve transfer hakkında daha fazla detay nedir?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Galatasaray’ın 70 dakikalık şovu bonservis bedelini uçurdu! İngiliz devinden 20 milyon euroluk teklif!

Galatasaray'ın Avrupa Macerası

Galatasaray, bu sezon Süper Lig'e ve Şampiyonlar Ligi'ne güçlü bir başlangıç yaptı. Ancak, Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Bayern Münih'e karşı aldığı mağlubiyet dikkatleri üzerine çekti. Sarı kırmızılılar, Alman devi karşısında 3-1 kaybetse de, özellikle ilk 70 dakikadaki performansları ile alkış aldılar.

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Galatasaray’ın 70 dakikalık şovu bonservis bedelini uçurdu! İngiliz devinden 20 milyon euroluk teklif!

Yıldızlar Parlıyor

Şampiyonlar Ligi sahnesinde Galatasaray, birçok yıldız oyuncusuyla göz kamaştırdı. Ancak, bu yazının odak noktası Sacha Boey. Genç futbolcu, uzun bir süredir Avrupa'nın büyük kulüplerinin dikkatini çekmeyi başardı. Bu dikkatlerin en fazla çekeni ise İngiliz devi Arsenal oldu. Kırmızı-beyazlıların gözlemcileri, 23 yaşındaki futbolcuyu Bayern Münih karşılaşmasında yakından izlediler.

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Galatasaray’ın 70 dakikalık şovu bonservis bedelini uçurdu! İngiliz devinden 20 milyon euroluk teklif!

Arsenal'in Planları

Bu izleme sonrasında İngiliz basınında önemli bir iddia yer aldı. Arsenal, ocak ayında Sacha Boey için Galatasaray'ın kapısını çalayacak gibi görünüyor Yabancı kaynaklara göre, Arsenal'ın gözlemcileri, İstanbul'daki Galatasaray - Bayern Münih maçında Boey'i yakından incelediler. Arsenal, Fransız oyuncuyu transfer etmek için yaz transfer döneminden beri çaba sarf ediyor ve Boey'in transferine olumlu yaklaşıldığı ifade ediliyor.

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Galatasaray’ın 70 dakikalık şovu bonservis bedelini uçurdu! İngiliz devinden 20 milyon euroluk teklif!

DUDAK UÇUKLATAN RAKAM

Arsenal, ocak ayında Galatasaray'a Sacha Boey için 20 milyon euro teklif edebileceği konuşuluyor. Ancak, Galatasaray'ın 2025 yılına kadar sözleşmesi devam eden Boey için bu teklife olumsuz yaklaştığı haberde yer alıyor.