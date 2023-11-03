Galatasaray’ın 70 dakikalık şovu bonservis bedelini uçurdu! İngiliz devinden 20 milyon euroluk teklif!

Süper Lig'in yanı sıra Avrupa arenasında da adından söz ettiren Galatasaray, gelişen olaylarla futbol dünyasında büyük bir heyecana neden oluyor. Sarı kırmızılılar, üst üste kazandıkları maçlarla dikkat çekerken, yıldız oyuncularının performansı da büyük takımların ilgisini çekiyorİngiliz basınına göre, Bayern Münih karşılaşmasında bu genç yeteneği izleyen Arsenal, ona teklif sunmaya hazırlanıyor. Peki, masadaki rakam ve transfer hakkında daha fazla detay nedir?