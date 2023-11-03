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Kanarya'ya 1.90'lık dev stoper; İsmail Kartal alırsa şampiyonluk garanti! Fenerbahçeliler havaya uçtu!

Fenerbahçe'nin savunma hattı, son dönemde yaşanan sakatlıklar nedeniyle büyük bir sıkıntı ile karşı karşıya kaldı. Luan Peres, Serdar Aziz, Djiku ve son olarak Becao gibi önemli isimlerin sakatlıkları, takımın savunma hattını ciddi şekilde etkiledi. Bu zorlu süreçte Fenerbahçe yönetimi, ara transfer döneminde takımın savunma hattını güçlendirmek amacıyla stoper takviyesini masaya koydu. Bu konuda gündeme gelen önemli bir adım ise Avrupa'da futbol oynayan yerli bir stoper oyuncusunu kadroya katma fikri oldu.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.11.2023 22:53
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Kanarya’ya 1.90’lık dev stoper; İsmail Kartal alırsa şampiyonluk garanti! Fenerbahçeliler havaya uçtu!

Fenerbahçe, ara transfer dönemindeki öncelikli hedeflerinden biri olarak belirlediği 6 numara pozisyonu takviyesini gerçekleştirmeyi planlıyordu. Ancak son dönemde savunma hattında yaşanan peş peşe sakatlıklar, kulübün gündemini değiştirebilir. Stoper hattında yaşanan sakatlıklar, Fenerbahçe yönetimini savunma takviyesine yönlendirebilir. Bu gelişmeler, transfer stratejisinde esneklik sağlama ihtiyacını doğurdu. Taraftarlar ise transfer dönemi boyunca yaşanacak gelişmeleri yakından takip ederek takımın güçlenmesini umut ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kanarya’ya 1.90’lık dev stoper; İsmail Kartal alırsa şampiyonluk garanti! Fenerbahçeliler havaya uçtu!

Fenerbahçe'nin savunma hattı, son dönemde yaşanan sakatlıklarla sarsıldı. Önce Luan Peres ameliyat oldu, ardından Serdar Aziz ayak bileği operasyonu geçirdi. Sonrasında Djiku'nun ayağında kırık tespit edildi ve son olarak Becao'nun tendonunda kopma teşhisi konuldu.

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Kanarya’ya 1.90’lık dev stoper; İsmail Kartal alırsa şampiyonluk garanti! Fenerbahçeliler havaya uçtu!

Bu sakatlıkların hafif veya kısa süreli olmadığı ve oyuncuların dönüşlerinin beklenildiği gibi olmayabileceği göz önüne alındığında, Fenerbahçe yönetimi ve teknik ekip ocak ayında savunma takviyesi yapma kararı aldı.

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Kanarya’ya 1.90’lık dev stoper; İsmail Kartal alırsa şampiyonluk garanti! Fenerbahçeliler havaya uçtu!

Bu transfer hamlesi, takımın savunma hattını güçlendirerek gelecek maçlara daha sağlam bir şekilde çıkmayı hedefliyor. Bu doğrultuda, Portekiz'in Braga takımında forma giyen genç savunma oyuncusu Serdar Saatçı listenin ilk sırasında yer alıyor.

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Kanarya’ya 1.90’lık dev stoper; İsmail Kartal alırsa şampiyonluk garanti! Fenerbahçeliler havaya uçtu!

Sarı-Lacivertliler, özellikle yabancı kontenjanını kullanmamak için Serdar Saatçı'yı kiralama teklifi yapmayı planlıyor. Ancak yönetim, alternatif oyuncuları da değerlendirmek üzere çalışmalarını sürdürüyor ve teknik ekip ile bir toplantı yaparak bu konuyu netleştirmeyi amaçlıyor.