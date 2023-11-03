Kanarya'ya 1.90'lık dev stoper; İsmail Kartal alırsa şampiyonluk garanti! Fenerbahçeliler havaya uçtu!

Fenerbahçe'nin savunma hattı, son dönemde yaşanan sakatlıklar nedeniyle büyük bir sıkıntı ile karşı karşıya kaldı. Luan Peres, Serdar Aziz, Djiku ve son olarak Becao gibi önemli isimlerin sakatlıkları, takımın savunma hattını ciddi şekilde etkiledi. Bu zorlu süreçte Fenerbahçe yönetimi, ara transfer döneminde takımın savunma hattını güçlendirmek amacıyla stoper takviyesini masaya koydu. Bu konuda gündeme gelen önemli bir adım ise Avrupa'da futbol oynayan yerli bir stoper oyuncusunu kadroya katma fikri oldu.