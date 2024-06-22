Fenerbahçe'den stoper atağı! Jose Mourinho eski öğrencisinin transferini istedi

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'de şampiyon olarak hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe, bu doğrultuda teknik direktör Jose Mourinho ile anlaşmıştı. Sarı-lacivertli ekip dün ilk transferlerini de resmen açıkladı. Sözleşmesi biten Mert Hakan Yandaş'la 2 yıllık yeni anlaşmaya varılırken, geçtiğimiz sezon Karagümrük forması giyen Levent Mercan transferi de resmen açıklandı. Güçlü bir kadro kurmak isteyen Portekizli teknik adamın eski bir öğrencisinin adını yönetime verdiği ve bu transferin bitirilmesi konusunda ısrarcı olduğu öğrenildi.