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Fenerbahçe'den stoper atağı! Jose Mourinho eski öğrencisinin transferini istedi

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'de şampiyon olarak hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe, bu doğrultuda teknik direktör Jose Mourinho ile anlaşmıştı. Sarı-lacivertli ekip dün ilk transferlerini de resmen açıkladı. Sözleşmesi biten Mert Hakan Yandaş'la 2 yıllık yeni anlaşmaya varılırken, geçtiğimiz sezon Karagümrük forması giyen Levent Mercan transferi de resmen açıklandı. Güçlü bir kadro kurmak isteyen Portekizli teknik adamın eski bir öğrencisinin adını yönetime verdiği ve bu transferin bitirilmesi konusunda ısrarcı olduğu öğrenildi.

Giriş: 22.06.2024 09:55 Güncelleme: 22.06.2024 09:55
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Fenerbahçe’den stoper atağı! Jose Mourinho eski öğrencisinin transferini istedi

Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için kolları sıvayan Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor.

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Fenerbahçe’den stoper atağı! Jose Mourinho eski öğrencisinin transferini istedi

Yeni sezon kadro planlaması için çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertliler, iki imzayı resmen açıkladı.

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Fenerbahçe’den stoper atağı! Jose Mourinho eski öğrencisinin transferini istedi

Kanarya, sözleşmesi sona eren takım kaptanlarından Mert Hakan Yandaş ile 2 yıllık yeni mukavele imzaladı.

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Fenerbahçe’den stoper atağı! Jose Mourinho eski öğrencisinin transferini istedi

Fenerbahçe ayrıca Fatih Karagümrük forması giyen 23 yaşındaki sol bek Levent Mercan'ı da 4 yıllığına kadrosuna kattı.

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Fenerbahçe’den stoper atağı! Jose Mourinho eski öğrencisinin transferini istedi

Jose Mourinho'nun raporu ile takviyelerini yapacak Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmeden sürüyor.