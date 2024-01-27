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Arda Güler'den bir ilk! Real Madrid formasıyla...

Fenerbahçe'den Real Madrid'in yolunu tutan genç yıldız Arda Güler, Real Madrid formasıyla ilk kez La Liga'da sahne aldı. Genç yıldız kulübünün deplasmanda Las Palmas ile oynadığı mücadelenin 81'inci dakikasında oyuna dahil oldu. Arda Güler için İspanyol basını geçtiğimiz günlerde Real Madrid'in bir karar verdiğini duyurmuştu.

Giriş Tarihi: 27.01.2024 20:38 Güncelleme Tarihi: 27.01.2024 20:38
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Arda Güler’den bir ilk! Real Madrid formasıyla...

İspanya LaLiga'nın 22'nci haftasında Real Madrid deplasmanda Las Palmas'ı 2-1 mağlup ederken, milli futbolcu Arda Güler ligde ilk kez forma şansı buldu.

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Arda Güler’den bir ilk! Real Madrid formasıyla...

İspanya LaLiga'nın 22'nci haftasında Real Madrid deplasmanda Las Palmas'ın konuğu oldu. Milli futbolcu Arda Güler'in ligde ilk kez forma giydiği karşılaşmada Real Madrid rakibini 2-1 mağlup ederek, ligin yeni lideri oldu.

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Arda Güler’den bir ilk! Real Madrid formasıyla...

Madrid ekibine galibiyeti getiren golleri 65'inci dakikada Vinicius Junior ve 84'üncü dakikada Tchouameni kaydetti. Las Palmas'ın karşılaşmadaki tek golü ise 53'üncü dakikada Munoz'dan geldi.

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Arda Güler’den bir ilk! Real Madrid formasıyla...

ARDA LİGDE İLK KEZ FORMA GİYDİ
Sezon başında İspanyol devine transfer olan ve bir süre sakatlıklarla mücadele eden Arda Güler, LaLiga'da ilk kez forma şansı buldu. Daha önce Kral Kupası Son 32 Turu'nda Arandina ile deplasmanda oynanan karşılaşmada ilk 11'de görev yapan milli futbolcu, Las Palmas karşılaşmasının 81'inci dakikasında Rodrygo'nun yerine oyuna dahil oldu.

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Arda Güler’den bir ilk! Real Madrid formasıyla...

3 SAKATLIK BİRDEN YAŞAMIŞTI
İlk olarak Real Madrid'in ABD kampında sakatlanan Arda Güler, formasından aylarca uzak kaldı. Daha sonra iyileşen milli futbolcu, ilk maçına çıkmadan bir kez daha sakatlandı. İkinci sakatlığını da atlatan Arda Güler'in, 10 Kasım'da sol ayak arka adalesinden yaşadığı sakatlık yine nüksetti.