Arda Güler’den bir ilk! Real Madrid formasıyla...

ARDA LİGDE İLK KEZ FORMA GİYDİ

Sezon başında İspanyol devine transfer olan ve bir süre sakatlıklarla mücadele eden Arda Güler, LaLiga'da ilk kez forma şansı buldu. Daha önce Kral Kupası Son 32 Turu'nda Arandina ile deplasmanda oynanan karşılaşmada ilk 11'de görev yapan milli futbolcu, Las Palmas karşılaşmasının 81'inci dakikasında Rodrygo'nun yerine oyuna dahil oldu.