27 Ocak 2024, Cumartesi
Arda Güler'den bir ilk! Real Madrid formasıyla...
Fenerbahçe'den Real Madrid'in yolunu tutan genç yıldız Arda Güler, Real Madrid formasıyla ilk kez La Liga'da sahne aldı. Genç yıldız kulübünün deplasmanda Las Palmas ile oynadığı mücadelenin 81'inci dakikasında oyuna dahil oldu. Arda Güler için İspanyol basını geçtiğimiz günlerde Real Madrid'in bir karar verdiğini duyurmuştu.
Giriş Tarihi: 27.01.2024 20:38 Güncelleme Tarihi: 27.01.2024 20:38
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