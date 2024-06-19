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Galatasaray'dan transferde Batshuayi bombası! Fenerbahçe'nin elinden kapıyor! Sözleşme detayları belli oldu

Son dakika Galatasaray haberleri | Okan Buruk'un hazırladığı rapor doğrultusunda 5. yıldızı kazanmak için çalışmalara başlayan Galatasaray, forvet arayışında mutlu sona çok yaklaştı. Daha önce Beşiktaş'ta da forma giyen Fenerbahçe'nin yıldızı Michy Batshuayi'ye 3 yıllık sözleşme teklif eden sarı-kırmızılı ekip anlaşma noktasına yaklaştı. İşte detaylar...

Giriş: 19.06.2024 12:34 Güncelleme: 19.06.2024 12:34
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Galatasaray’dan transferde Batshuayi bombası! Fenerbahçe’nin elinden kapıyor! Sözleşme detayları belli oldu

Süper Lig'de son 2 sezonun şampiyonu Galatasaray, transferde de gündem yaratacak hamleler yapmaya hazırlanıyor.

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Galatasaray’dan transferde Batshuayi bombası! Fenerbahçe’nin elinden kapıyor! Sözleşme detayları belli oldu

Sarı-kırmızılılar şu ana kadar transferdeki sessizliğini dev bir hamleyle bozmaya hazırlanıyor.

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Galatasaray’dan transferde Batshuayi bombası! Fenerbahçe’nin elinden kapıyor! Sözleşme detayları belli oldu

Yeni sezon öncesi Mauro Icardi'ye yardımcı bir forvet arayan Cimbom, Fenerbahçe ile kontratı sona eren Michy Batshuayi'yi gündemine almıştı.

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Galatasaray’dan transferde Batshuayi bombası! Fenerbahçe’nin elinden kapıyor! Sözleşme detayları belli oldu

Fenerbahçe'nin de yeniden sözleşme imzalamak istediği Belçikalı golcü hakkında flaş bir gelişme yaşandı. İşte ayrıntılar...

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Galatasaray’dan transferde Batshuayi bombası! Fenerbahçe’nin elinden kapıyor! Sözleşme detayları belli oldu

Galatasaray, Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren ve serbest kalan Michy Batshuayi transferinde son aşamaya geldi.