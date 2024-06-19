19 Haziran 2024, Çarşamba
Galatasaray'dan transferde Batshuayi bombası! Fenerbahçe'nin elinden kapıyor! Sözleşme detayları belli oldu
Son dakika Galatasaray haberleri | Okan Buruk'un hazırladığı rapor doğrultusunda 5. yıldızı kazanmak için çalışmalara başlayan Galatasaray, forvet arayışında mutlu sona çok yaklaştı. Daha önce Beşiktaş'ta da forma giyen Fenerbahçe'nin yıldızı Michy Batshuayi'ye 3 yıllık sözleşme teklif eden sarı-kırmızılı ekip anlaşma noktasına yaklaştı. İşte detaylar...
Giriş: 19.06.2024 12:34 Güncelleme: 19.06.2024 12:34
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