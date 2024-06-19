Galatasaray'dan transferde Batshuayi bombası! Fenerbahçe'nin elinden kapıyor! Sözleşme detayları belli oldu

Son dakika Galatasaray haberleri | Okan Buruk'un hazırladığı rapor doğrultusunda 5. yıldızı kazanmak için çalışmalara başlayan Galatasaray, forvet arayışında mutlu sona çok yaklaştı. Daha önce Beşiktaş'ta da forma giyen Fenerbahçe'nin yıldızı Michy Batshuayi'ye 3 yıllık sözleşme teklif eden sarı-kırmızılı ekip anlaşma noktasına yaklaştı. İşte detaylar...