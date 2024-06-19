Türkiye-Gürcistan maçı sonrası Arda Güler’e flaş övgü: Şapkadan tavşan çıkardı

REHA KAPSAL – YAKIŞTI

Yer Dortmund, 80 bin kişilik stadyumda 60 bin taraftarımız takıma destek verdi. Bu büyük destek, coşku ve enerji ile A Milli Takımımız maça iyi başladı. Bu coşkuyla golü de bulduk. Golden sonraki süreçte top rakipteyken takımımız doğru adam paylaşımı yapamadı. Hem pres hem topu kaptırdıktan sonrası karşı presi başaramadık. Bu da takımın geriye koşmasına neden oldu. İşin enteresanı şu oldu: Gürcü takımından açık alanda atak beklerken biz set hücumunda gol yedik. Hem de savunmamız yerleşmişken.