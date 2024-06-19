19 Haziran 2024, Çarşamba
Türkiye-Gürcistan maçı sonrası Arda Güler'e flaş övgü: Şapkadan tavşan çıkardı
Son dakika Milli Takım haberleri | Almanya'da düzenlenen EURO 2024'te gruptaki ilk maçında Gürcistan ile karşı karşıya gelen Türkiye; Mert Müldür, Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu'nun harika golleriyle maçı 3-1 kazanarak ilk maçlar sonunda grupta liderliğe oturdu. Karşılaşmanın ardından spor yazarları maçla ilgili değerlendirmelerde bulunurken, milli yıldızı ise yere göğe sığdıramadı. İşte detaylar...
Giriş: 19.06.2024 10:12
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