14 Ağustos 2023, Pazartesi
Galatasaray'dan transfer çıkarması! Orta sahaya dünya yıldızı...
Süper Lig'de yeni sezonun ilk maçında Kayserispor deplasmanında istediğini alamayan Galatasaray, sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı. Bu sezon üç kulvarda mücadele edecek Cimbom, transferde hareketli günler geçirmeye devam ediyor. PSG'ye transfer çıkarması yapan sarı-kırmızılı yönetim bu kez de o yıldızın peşine düştü. İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 14.08.2023 00:30 Güncelleme Tarihi: 14.08.2023 00:37
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