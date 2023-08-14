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Galatasaray'dan transfer çıkarması! Orta sahaya dünya yıldızı...

Süper Lig'de yeni sezonun ilk maçında Kayserispor deplasmanında istediğini alamayan Galatasaray, sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı. Bu sezon üç kulvarda mücadele edecek Cimbom, transferde hareketli günler geçirmeye devam ediyor. PSG'ye transfer çıkarması yapan sarı-kırmızılı yönetim bu kez de o yıldızın peşine düştü. İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 14.08.2023 00:30 Güncelleme Tarihi: 14.08.2023 00:37
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Galatasaray’dan transfer çıkarması! Orta sahaya dünya yıldızı...

Süper Lig'de yeni sezona etkisiz başlayan Galatasaray, transfer çalışmalarına da ara vermeden devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Galatasaray’dan transfer çıkarması! Orta sahaya dünya yıldızı...

Bu sezon oldukça erken bir tarihte topbaşı yapan Aslan, Şampiyonlar Ligi 2. Eleme turunda Zalgiris'i mağlup etmeyi başardı.

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Galatasaray’dan transfer çıkarması! Orta sahaya dünya yıldızı...

İLK MAÇTA BÜYÜK AVANTAJ

3. Eleme turunda da Olimpija Ljubljana ile eşleşen sarı-kırmızılılar, ilk maçı 3-0 kazanarak büyük avantaj elde etti.

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Galatasaray’dan transfer çıkarması! Orta sahaya dünya yıldızı...

Hafta içinde oynanacak rövanş maçı öncesinde hazırlıklarına başlayan Galatasaray, flaş bir transfer için girişimlere başladı.

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Galatasaray’dan transfer çıkarması! Orta sahaya dünya yıldızı...

Galatasaray; Icardi, Zaha ve Tete'nin ardından dünyaca ünlü bir futbolcuyu daha kadrosuna katmak için harekete geçiyor.