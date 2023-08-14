Galatasaray'dan transfer çıkarması! Orta sahaya dünya yıldızı...

Süper Lig'de yeni sezonun ilk maçında Kayserispor deplasmanında istediğini alamayan Galatasaray, sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı. Bu sezon üç kulvarda mücadele edecek Cimbom, transferde hareketli günler geçirmeye devam ediyor. PSG'ye transfer çıkarması yapan sarı-kırmızılı yönetim bu kez de o yıldızın peşine düştü. İşte detaylar…