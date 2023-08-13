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Haberler Galeri Kartal’dan Talisca için yoğun mesai! Beşiktaş’ın teklifi tarihe geçecek…

Kartal’dan Talisca için yoğun mesai! Beşiktaş’ın teklifi tarihe geçecek…

Yeni sezona hedef şampiyonluk parolasıyla iddialı bir kadro kurarak girmek isteyen Beşiktaş, transferde hareketli günler yaşıyor. Şenol Güneş'in de onayından geçen yıldız Beşiktaş'ın eski yıldız futbolcusu Anderson Talisca için yoğun mesai harcanıyor. Siyah-beyazlı yönetimin yıldız isim için teklifi dudak uçuklattı. Beşiktaş tarihi bonservis rekorunu kıracak. İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 13.08.2023 19:45 Güncelleme Tarihi: 13.08.2023 19:47
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Kartal’dan Talisca için yoğun mesai! Beşiktaş’ın teklifi tarihe geçecek…

Trendyol Süper Lig'deki ilk maçında Fatih Karagümrük ile karşılaşacak Beşiktaş, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor.

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Kartal’dan Talisca için yoğun mesai! Beşiktaş’ın teklifi tarihe geçecek…

Orta saha transferinde listenin başında yer alan Ruslan Malinovskyi için kulübü Marsilya ile 1 milyon Euro kiralama bedeli ve 9 milyon Euro opsiyon üzerinden anlaşma sağlayan Beşiktaş, oyuncuyu ikna edebilme adına da büyük çaba harcıyor.

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Kartal’dan Talisca için yoğun mesai! Beşiktaş’ın teklifi tarihe geçecek…

YÖNETİM FRANSA'YA BİLETİ KESTİRDİ

Siyah-beyazlılar, bu kapsamda Malinovskyi ile yüz yüze görüşme gerçekleştirecek. Yönetimden bir isim, ailesi ile birlikte Nice'te tatil yapan Ukraynalı 10 numara için Fransa'ya gidecek.

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Kartal’dan Talisca için yoğun mesai! Beşiktaş’ın teklifi tarihe geçecek…

ŞENOL GÜNEŞ ÇOK İSTİYOR

Görüşmede, futbolcuya Beşiktaş'a gelmesi halinde takımda üstleneceği rol ve kulübün imkânları anlatılacak. Ayrıca sözleşme şartları da masaya yatırılacak.

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Kartal’dan Talisca için yoğun mesai! Beşiktaş’ın teklifi tarihe geçecek…

Menajerleri aracılığı ile İtalya ve İngiltere'de teklif kovalayan Malinovskyi'yi Şenol Güneş özellikle kadrosunda görmeyi çok istiyor.