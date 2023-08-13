13 Ağustos 2023, Pazar
Kartal’dan Talisca için yoğun mesai! Beşiktaş’ın teklifi tarihe geçecek…
Yeni sezona hedef şampiyonluk parolasıyla iddialı bir kadro kurarak girmek isteyen Beşiktaş, transferde hareketli günler yaşıyor. Şenol Güneş'in de onayından geçen yıldız Beşiktaş'ın eski yıldız futbolcusu Anderson Talisca için yoğun mesai harcanıyor. Siyah-beyazlı yönetimin yıldız isim için teklifi dudak uçuklattı. Beşiktaş tarihi bonservis rekorunu kıracak. İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 13.08.2023 19:45 Güncelleme Tarihi: 13.08.2023 19:47
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