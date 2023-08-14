14 Ağustos 2023, Pazartesi
Fenerbahçe felaketin eşiğinden döndü! Son saniyedeki penaltı kararı doğru mu? Toroğlu'ndan olay sözler
Fenerbahçe lige dün akşam Gaziantep karşısında aldığı 3 puanla başladı. 70 dakikadan fazla 10 kişi oynayan rakibine bir türlü üstünlüğünü kabul ettiremeyen sarı lacivertli takım, karşılaşmanın son anlarında büyük bir felaketin eşiğinden döndü. Sosyal medyada binlerce tweet atılan son saniyedeki penaltı pozisyonu için Erman Toroğlu, dikkat çeken ifadeler kullandı.
Giriş Tarihi: 14.08.2023 09:18 Güncelleme Tarihi: 14.08.2023 09:19
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