Fenerbahçe felaketin eşiğinden döndü! Son saniyedeki penaltı kararı doğru mu? Toroğlu’ndan olay sözler

İkinci yarıdaki oyunda Oosterwolde'nin pozisyon bilgisinin eksikliği kadar Tadic'in sanırım Kartal'ın verdiği özgürlüğün defoları vardı. Tadic tecrübesinde bir ismin saha liderliğine soyunması beklenen bir durum ama son 20'de kendini göbeğe atarken arkasındaki genç sol bekle de bağlantısı koptu. F.Bahçe, Cengiz ve Fred ile bir başka takım olacak. Kırılgan oyuna rağmen 3 puanla başlamak oyunun artılarından çok daha fazlası elbette…