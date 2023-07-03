03 Temmuz 2023, Pazartesi
Galatasaray'dan transfer çıkarması! Aranan golcü İtalya'da bulundu
Son dakika Galatasaray haberleri | Şampiyonlar Ligi eleme maçları için hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor. Golcü futbolcu Mauro Icardi'nin bonservisini almak için yoğun çaba sarf eden sarı-kırmızılı yönetim, bir yandan da alternatif arayışlarında... Rotayı İtalya'ya çeviren Galatasaray,
Giriş Tarihi: 03.07.2023 17:00 Güncelleme Tarihi: 03.07.2023 17:00
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