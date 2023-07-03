Kanarya dünya yıldızının peşine düştü! Edin Dzeko'yu bile gölgede bırakacak...

Spor Toto Süper Lig'de sezonun tamamlanmasının ardından tam gaz hazırlıklarına başlayan Fenerbahçe, yeni oyuncular ve yeni teknik direktörü ile sezona bomba gibi girmeyi planlıyor. Sarı-lacivertli ekipte 3. dönemine başlayan tecrübeli isim İsmail Kartal, taraftarı heyecana boğarken, Edin Dzeko, Ryan Kent gibi isimler Kanarya'ya adeta nefes oldu. Sarı-lacivertli yönetimin bu kez peşine düştüğü isim ise, bu transferi gölgede bırakacak. İşte detaylar…