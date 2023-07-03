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Kanarya dünya yıldızının peşine düştü! Edin Dzeko'yu bile gölgede bırakacak...

Spor Toto Süper Lig'de sezonun tamamlanmasının ardından tam gaz hazırlıklarına başlayan Fenerbahçe, yeni oyuncular ve yeni teknik direktörü ile sezona bomba gibi girmeyi planlıyor. Sarı-lacivertli ekipte 3. dönemine başlayan tecrübeli isim İsmail Kartal, taraftarı heyecana boğarken, Edin Dzeko, Ryan Kent gibi isimler Kanarya'ya adeta nefes oldu. Sarı-lacivertli yönetimin bu kez peşine düştüğü isim ise, bu transferi gölgede bırakacak. İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 03.07.2023 22:14 Güncelleme Tarihi: 03.07.2023 22:24
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Kanarya dünya yıldızının peşine düştü! Edin Dzeko’yu bile gölgede bırakacak...

Süper Lig'de sezona Jorge Jesus ile başlayan Fenerbahçe, ligi 2. sırada bitirip Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürmüştü.

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Kanarya dünya yıldızının peşine düştü! Edin Dzeko’yu bile gölgede bırakacak...

Başakşehir ile oynanan final maçı sonrası görevinde ayrılan Jesus'un koltuğu hızlıca doldurulmadı.

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Kanarya dünya yıldızının peşine düştü! Edin Dzeko’yu bile gölgede bırakacak...

Gündemde yer alan birçok ismin ardından sarı-lacivertli yönetim; İsmail Kartal'da karar kıldı ve 1 yıllık sözleşme imzalandı.

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Kanarya dünya yıldızının peşine düştü! Edin Dzeko’yu bile gölgede bırakacak...

YENİ SEZON İÇİN TAM GAZ

İsmail Kartal önderliğinde yeni sezon hazırlıklarına başlayan Fenerbahçe, dün Samandıra Tesisleri'nde ilk antrenmanını yaptı.

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Kanarya dünya yıldızının peşine düştü! Edin Dzeko’yu bile gölgede bırakacak...

Milli takımlarda mücadele eden futbolcuların ise 5 Temmuz'da kampa katılması bekleniyor.