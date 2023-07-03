03 Temmuz 2023, Pazartesi
Fenerbahçe transferde gaza basıyor! İsmail Kartal listeyi verdi! İşte istenen 5 isim
Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'de şampiyon olarak hasrete son vermek isteyen Fenerbahçe'de gözler transfere çevrildi. Sezon açılışını yapan sarı-lacivertli ekipte teknik direktör İsmail Kartal'ın yönetime listeyi sunduğu ve 5 ismi özellikle istediği öğrenildi. İşte Fenerbahçe'nin transfer listesi...
Giriş Tarihi: 03.07.2023 11:45 Güncelleme Tarihi: 03.07.2023 11:45
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