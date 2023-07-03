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Fenerbahçe transferde gaza basıyor! İsmail Kartal listeyi verdi! İşte istenen 5 isim

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'de şampiyon olarak hasrete son vermek isteyen Fenerbahçe'de gözler transfere çevrildi. Sezon açılışını yapan sarı-lacivertli ekipte teknik direktör İsmail Kartal'ın yönetime listeyi sunduğu ve 5 ismi özellikle istediği öğrenildi. İşte Fenerbahçe'nin transfer listesi...

Giriş Tarihi: 03.07.2023 11:45 Güncelleme Tarihi: 03.07.2023 11:45
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Fenerbahçe transferde gaza basıyor! İsmail Kartal listeyi verdi! İşte istenen 5 isim

UEFA Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu ile 27 Temmuz'da ilk resmi maçına çıkacak olan Fenerbahçe sezonu açtı.

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Fenerbahçe transferde gaza basıyor! İsmail Kartal listeyi verdi! İşte istenen 5 isim

Sarı-lacivertli takımın teknik direktörü İsmail Kartal, elindeki oyuncularla hazırlıklara başlarken, yönetimin önüne de ihtiyacı olan transferlerin listesini bıraktı.

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Fenerbahçe transferde gaza basıyor! İsmail Kartal listeyi verdi! İşte istenen 5 isim

62 yaşındaki tecrübeli hoca, camianın şampiyonluk isteğini karşılamak ve riske girmemek için takviyelerin en kısa zamanda takıma katılması isteğini de dile getirdi.

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Fenerbahçe transferde gaza basıyor! İsmail Kartal listeyi verdi! İşte istenen 5 isim

Ryan Kent ve Edin Dzeko dışında 5 transfere ihtiyacı olduğunu belirten Kartal, bunu bölge bölge raporladı:

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Fenerbahçe transferde gaza basıyor! İsmail Kartal listeyi verdi! İşte istenen 5 isim

YABANCI BİR KALECİ İYİ OLUR
Altay'a güvenen, İrfan Can'ın performansına geçer not veren Kartal, geçen sezon Altay'ın tribünlerle yaşadığı olumsuzluk karşısında moralinin bozulmasını ve sakatlık ihtimallerini de göz ardı etmiyor.