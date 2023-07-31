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Galatasaray'dan tarihe geçecek transfer! Dünyaca ünlü stoper Aslan olma yolunda!

Galatasaray, geçtiğimiz sezonun şampiyonu olarak yeni sezona güçlü bir kadro ile girmek için transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Transfer döneminin en dikkat çeken takımlarından biri olan Galatasaray, Wilfried Zaha, Mauro Icardi, Cedric Bakambu ve Angelino gibi önemli isimleri kadrosuna dahil ederek büyük bir atağa kalktı. Şimdi de Galatasaray yönetimi, bir yıldız futbolcuyla daha yakın temas kurdu.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 31.07.2023 10:35 Güncelleme Tarihi: 31.07.2023 10:39
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Galatasaray’dan tarihe geçecek transfer! Dünyaca ünlü stoper Aslan olma yolunda!

Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Galatasaray, transfer çalışmalarında hız kesmiyor. Özellikle UEFA Şampiyonlar Ligi için güçlü bir kadro oluşturma hedefiyle hareket eden sarı-kırmızılı ekip, önemli yıldızları kadrosuna katmak için çaba gösteriyor. Wilfried Zaha, Mauro Icardi Cedric Bakambu ve Angelino gibi isimleri kadrosuna ekleyen Galatasaray, bir yıldızla daha yakın temas kurdu. İşte detayları…

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Galatasaray’dan tarihe geçecek transfer! Dünyaca ünlü stoper Aslan olma yolunda!

Sergio Ramos'un Paris Saint-Germain ile yollarını ayırmasının ardından Galatasaray ile görüşmelerde olduğu Fransız medyası tarafından duyuruldu.

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Galatasaray’dan tarihe geçecek transfer! Dünyaca ünlü stoper Aslan olma yolunda!

37 yaşındaki deneyimli stoper, Şampiyonlar Ligi'ne katılma ihtimali nedeniyle Galatasaray'a olumlu yaklaşıyor. Fransız basınında yer alan haberlere göre, görüşmeler hız kazanmış durumda. Ramos'un ABD'den gelen teklifleri bekletmesinin sebebi de Galatasaray ile ciddi bir şekilde ilgileniyor olması.

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Galatasaray’dan tarihe geçecek transfer! Dünyaca ünlü stoper Aslan olma yolunda!

İLK TEMAS

Victor Nelsson'a gelen tekliflerin istenen düzeyde olması durumunda yolları ayırmayı planlayan sarı-kırmızılı ekip, alternatif isimler üzerindeki çalışmalarına hız verdi.

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Galatasaray’dan tarihe geçecek transfer! Dünyaca ünlü stoper Aslan olma yolunda!

Sergio Ramos'un Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi'nin fotoğraflarını sosyal medya üzerinden beğenmesi futbol dünyasında heyecan yarattı.