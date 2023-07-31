Galatasaray'dan tarihe geçecek transfer! Dünyaca ünlü stoper Aslan olma yolunda!

Galatasaray, geçtiğimiz sezonun şampiyonu olarak yeni sezona güçlü bir kadro ile girmek için transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Transfer döneminin en dikkat çeken takımlarından biri olan Galatasaray, Wilfried Zaha, Mauro Icardi, Cedric Bakambu ve Angelino gibi önemli isimleri kadrosuna dahil ederek büyük bir atağa kalktı. Şimdi de Galatasaray yönetimi, bir yıldız futbolcuyla daha yakın temas kurdu.

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 31.07.2023 10:35 Güncelleme Tarihi: 31.07.2023 10:39 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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