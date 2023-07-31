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Milli voleybolcu Hande Baladın'a tehdit: Yüzüne asit atacağım

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 FIVB Milletler Ligi'nde şampiyon olmuştu. Başarılı voleybolcu Hande Baladın'ın sevincine gölge düştü. Şampiyon olduktan 3 gün sonra sosyal medyadan tehditler alan Baladın, "Can güvenliğim yok" diyerek savcılığa koştu. Voleybolcu, M.N. isimli kişi tarafından ortada hiçbir neden yokken tehdide maruz kaldığını iddia etti.

Giriş Tarihi: 31.07.2023 08:43
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Milli voleybolcu Hande Baladın’a tehdit: Yüzüne asit atacağım

Milli voleybolcu Hande Baladın'ın şampiyonluk sevincine gölge düştü. Şampiyonluktan 3 gün sonra sosyal medya hesabından tehditlere maruz kalan genç voleybolcu "Can güvenliğim yok. Korkuyorum" diyerek savcılığa koştu. "Yüzüne asit atacağım" şeklinde tehdit edildiğini ileri süren Baladın, takıntılı kullanıcıdan şikayetçi oldu.

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Milli voleybolcu Hande Baladın’a tehdit: Yüzüne asit atacağım

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı 2023 FIVB Milletler Ligi'nin finalinde Çin'i 3-1 yenerek tarihinde ilk kez şampiyon olmuştu. Milli takımda yer alan başarılı voleybolcu Hande Baladın'ın şampiyon sevincine gölge düştü. Şampiyon olduktan 3 gün sonra sosyal medyadan tehditler alan Baladın, "Can güvenliğim yok" diyerek savcılığa koştu.

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Milli voleybolcu Hande Baladın’a tehdit: Yüzüne asit atacağım

TEHDİTLERİN SONU GELMEDİ

İddiaya göre Instagram kullanıcısı Mustafa N, ortada hiçbir tartışma yokken voleybolcuya, oynadığı Eczacıbaşı takımına ve sponsor firmaya yönelik "Sizin isminizin kurtuluşu yok. Birinizden birine zarar vermezsem sizden beter olayım" şeklinde paylaşımda bulundu. Mustafa N, tehditlerinin seviyesini arttırarak devam etti.

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Milli voleybolcu Hande Baladın’a tehdit: Yüzüne asit atacağım

"YÜZÜNE ASİT ATACAĞIM"

Hızını alamayan kullanıcı, Baladın'a yönelik "Ben bu kıza diyorum ki senin yüzüne asit atacağım bundan dahi korkmuyor. Bu kızdan intikam almadan bana ölüm yok" şeklinde korkunç ifadeler kullandı.

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Milli voleybolcu Hande Baladın’a tehdit: Yüzüne asit atacağım

Tehditlerin sonu gelmeyince durumun ciddiyetinden ve can güvenliğinden endişe duyan başarılı voleybolcu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu.