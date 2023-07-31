Milli voleybolcu Hande Baladın’a tehdit: Yüzüne asit atacağım

"YÜZÜNE ASİT ATACAĞIM"

Hızını alamayan kullanıcı, Baladın'a yönelik "Ben bu kıza diyorum ki senin yüzüne asit atacağım bundan dahi korkmuyor. Bu kızdan intikam almadan bana ölüm yok" şeklinde korkunç ifadeler kullandı.