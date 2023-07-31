31 Temmuz 2023, Pazartesi
Milli voleybolcu Hande Baladın'a tehdit: Yüzüne asit atacağım
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 FIVB Milletler Ligi'nde şampiyon olmuştu. Başarılı voleybolcu Hande Baladın'ın sevincine gölge düştü. Şampiyon olduktan 3 gün sonra sosyal medyadan tehditler alan Baladın, "Can güvenliğim yok" diyerek savcılığa koştu. Voleybolcu, M.N. isimli kişi tarafından ortada hiçbir neden yokken tehdide maruz kaldığını iddia etti.
Giriş Tarihi: 31.07.2023 08:43
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