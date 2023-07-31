Arda Güler sakatlığı nedir, ne zaman sahalara dönecek? Menisküs sakatlığı ne demek, tedavisi kaç gün?

Sürekli hareket eden kemikleri aşınmaya ve yıpranmaya karşı korur. Ancak menisküsün yırtılması, dizin bükülmesi ile gerçekleşebilecek bir durumdur. Bazı vakalarda aşınmış kıkırdağın bir parçası kopar ve diz eklemlerinin arasına sıkışarak dizin kilitlenmesine ve hareketin engellenmesine neden olur.