31 Temmuz 2023, Pazartesi
Arda Güler sakatlığı nedir, ne zaman sahalara dönecek? Menisküs sakatlığı ne demek, tedavisi kaç gün?
Fenerbahçe'den Real Madrid'e transferiyle büyük heyecan yaratan genç futbolcu Arda Güler, geçtiğimiz günlerde yaşadığı sakatlıkla gündeme geldi. Arda Güler'in sakatlığı, sevenleri tarafından merakla araştırılmaya başlandı. Yapılan tetkikler sonucunda genç oyuncunun sağ diz iç menisküsünde sakatlık tespit edildi. Arda Güler'in iyileşme süreci, kulüp doktorları ve uzmanların gözetiminde gerçekleşecek. Peki Arda Güler sakatlığı nedir, ne zaman sahalara dönecek?
Giriş Tarihi: 31.07.2023 10:33 Güncelleme Tarihi: 31.07.2023 10:33
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