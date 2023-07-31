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Arda Güler sakatlığı nedir, ne zaman sahalara dönecek? Menisküs sakatlığı ne demek, tedavisi kaç gün?

Fenerbahçe'den Real Madrid'e transferiyle büyük heyecan yaratan genç futbolcu Arda Güler, geçtiğimiz günlerde yaşadığı sakatlıkla gündeme geldi. Arda Güler'in sakatlığı, sevenleri tarafından merakla araştırılmaya başlandı. Yapılan tetkikler sonucunda genç oyuncunun sağ diz iç menisküsünde sakatlık tespit edildi. Arda Güler'in iyileşme süreci, kulüp doktorları ve uzmanların gözetiminde gerçekleşecek. Peki Arda Güler sakatlığı nedir, ne zaman sahalara dönecek?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 31.07.2023 10:33 Güncelleme Tarihi: 31.07.2023 10:33
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Arda Güler sakatlığı nedir, ne zaman sahalara dönecek? Menisküs sakatlığı ne demek, tedavisi kaç gün?

2023 transfer sezonunun dikkat çeken isimlerinden biri olan Arda Güler, talihsiz bir sakatlıkla karşı karşıya kaldı. Fenerbahçe'den Real Madrid'e rekor bonservis bedeliyle transfer olan milli futbolcumuz Arda Güler'in sağ diz iç menisküsünde sakatlık tespit edildi. Bu üzücü haber, futbol dünyasında ve taraftarlar arasında büyük bir üzüntü yarattı. Genç yetenekli futbolcunun sağlık durumu hakkında endişeler artarken, taraftarlar Arda Güler'in en kısa sürede sahalara geri dönmesini temenni ediyor. İşte Arda Güler hakkındaki son gelişmeler...

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Arda Güler sakatlığı nedir, ne zaman sahalara dönecek? Menisküs sakatlığı ne demek, tedavisi kaç gün?

ARDA GÜLER SAKATLIĞI NEDİR?

Fenerbahçe'den ayrılarak rekor bir bonservis bedeliyle Dünya devi Real Madrid'e transfer olan Arda Güler talihsiz bir sakatlık yaşadı. Arda Güler'in sağlık durumuyla ilgili bilgi veren Real Madrid, milli futbolcunun sağ dizinde sakatlık tespit edildiğini duyurdu. Real Madrid, Arda Güler'in sağ diz iç menisküsünde sakatlık tespit edildiğini ve tedavi için ABD'deki kamptan ayrılarak Madrid'e gideceğini açıkladı.

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Arda Güler sakatlığı nedir, ne zaman sahalara dönecek? Menisküs sakatlığı ne demek, tedavisi kaç gün?

Arda Güler'e yeni testler yapıldığını açıklayan Real Madrid'den yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Arda Güler'e yapılan testler sonucunda sağ diz iç menisküsünde yaralanma tespit edilmiştir. Oyuncumuz önümüzdeki birkaç saat içinde özel tedavisine devam etmek üzere Madrid'e gidecektir." ifadeleri kullanıldı.

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Arda Güler sakatlığı nedir, ne zaman sahalara dönecek? Menisküs sakatlığı ne demek, tedavisi kaç gün?

MENİSKÜS YIRTIĞI NE DEMEK?

Menisküs yırtığı, dizde en sık meydana gelen, ağrılı ve zayıflatıcı bir kıkırdak yaralanması türüne verilen isimdir. İnsanların dizlerinde, kaval kemiği ve uyluk kemiğin arasında bir yastık görevi gören C şeklinde iki kıkırdak parçası vardır. Bunlara menisküs adı verilir.

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Arda Güler sakatlığı nedir, ne zaman sahalara dönecek? Menisküs sakatlığı ne demek, tedavisi kaç gün?

Sürekli hareket eden kemikleri aşınmaya ve yıpranmaya karşı korur. Ancak menisküsün yırtılması, dizin bükülmesi ile gerçekleşebilecek bir durumdur. Bazı vakalarda aşınmış kıkırdağın bir parçası kopar ve diz eklemlerinin arasına sıkışarak dizin kilitlenmesine ve hareketin engellenmesine neden olur.