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Galatasaray'dan Süper Lig'de ses getirecek transfer! Ezeli rakibinin eski yıldızını aldı

Galatasaray, kış transfer döneminde güçlü bir kadro oluşturma hedefi doğrultusunda atağa geçti. Sarı-Kırmızılılar, milli futbolcuyu kadrolarına katmak için önemli adımlar atmaya hazırlanıyor. Transferdeki bu girişim, Galatasaray taraftarını heyecanlandırırken, kulüp yönetimi de takımın rekabet gücünü artırma amacında.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.01.2024 07:53 Güncelleme Tarihi: 26.01.2024 07:56
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Galatasaray’dan Süper Lig’de ses getirecek transfer! Ezeli rakibinin eski yıldızını aldı

Galatasaray, kış transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek adına harekete geçti ve Milli yıldızı kadrosuna katma hedefini önümüzdeki haftaya kadar gerçekleştirmeyi planlıyor. Sarı-Kırmızılılar, Beşiktaş'ın eski yıldız ismi için Rangers ile görüşmelerini sürdürüyor. Transferle ilgili detaylar konusunda Erden Timur'un çekimser bir tutum sergilese de, Galatasaray'ın bu transferi önümüzdeki hafta içerisinde noktalama çabasında olduğu öğrenildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Galatasaray’dan Süper Lig’de ses getirecek transfer! Ezeli rakibinin eski yıldızını aldı

Süper Lig'de mücadele eden Galatasaray, 22. hafta karşılaşmasında Trabzonspor'u 1-5 mağlup ederek dikkatleri üzerine çekti. Son şampiyon Galatasaray, dün akşam (25 Ocak Perşembe) konuk ettiği İstanbulspor'u 3-1 yendi.

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Galatasaray’dan Süper Lig’de ses getirecek transfer! Ezeli rakibinin eski yıldızını aldı

BEŞİKTAŞ'IN ESKİ YILDIZI GALATASARAY'DA

Galatasaray, Beşiktaş'ın eski yıldızıyla her konuda anlaşmaya vararak, transferde önemli bir hamle yaptı. Bu transfer, Galatasaray'ın bu sezon Okan Buruk yönetimindeki şampiyonluk hedefleri doğrultusunda attığı ilk büyük adım oldu.

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Galatasaray’dan Süper Lig’de ses getirecek transfer! Ezeli rakibinin eski yıldızını aldı

SARI-KIRMIZILILARIN TRANSFER STRATEJİSİ

11 Ocak'ta başlayan ara transfer döneminde, Galatasaray kadrosunu güçlendirmek için harekete geçti. İspanyol savunma oyuncusu Angelino ile yollarını ayırmak üzere olan ekip, İskoç devi Rangers forması giyen milli yıldız Rıdvan Yılmaz ile anlaşmaya vardı.

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Galatasaray’dan Süper Lig’de ses getirecek transfer! Ezeli rakibinin eski yıldızını aldı

Rıdvan Yılmaz Transferinin Detayları

Galatasaray, Rıdvan Yılmaz'ın transferini bitirmek üzere. Rangers ile 6 milyon eurodan başlayan pazarlık, Rıdvan'ın ısrarıyla indirimle sonuçlandı ve oyuncu Galatasaray ile anlaşma sağladı. 22 yaşındaki savunma oyuncusu, güncel piyasa değeri 4.5 milyon euro olarak değerlendiriliyor ve bu sezon 15 maçta 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.