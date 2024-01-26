HaberlerGaleriGalatasaray'dan Süper Lig'de ses getirecek transfer! Ezeli rakibinin eski yıldızını aldı
Galatasaray'dan Süper Lig'de ses getirecek transfer! Ezeli rakibinin eski yıldızını aldı
Galatasaray, kış transfer döneminde güçlü bir kadro oluşturma hedefi doğrultusunda atağa geçti. Sarı-Kırmızılılar, milli futbolcuyu kadrolarına katmak için önemli adımlar atmaya hazırlanıyor. Transferdeki bu girişim, Galatasaray taraftarını heyecanlandırırken, kulüp yönetimi de takımın rekabet gücünü artırma amacında.
ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.01.2024 07:53Güncelleme Tarihi: 26.01.2024 07:56