Galatasaray’dan Süper Lig’de ses getirecek transfer! Ezeli rakibinin eski yıldızını aldı

Galatasaray, kış transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek adına harekete geçti ve Milli yıldızı kadrosuna katma hedefini önümüzdeki haftaya kadar gerçekleştirmeyi planlıyor. Sarı-Kırmızılılar, Beşiktaş'ın eski yıldız ismi için Rangers ile görüşmelerini sürdürüyor. Transferle ilgili detaylar konusunda Erden Timur'un çekimser bir tutum sergilese de, Galatasaray'ın bu transferi önümüzdeki hafta içerisinde noktalama çabasında olduğu öğrenildi.