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Fenerbahçe'de şok ayrılık! Yıldız isme veda ediliyor

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'de Galatasaray'la şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe bir yandan da kadro planlamasını sürdürüyor. Devre arası transfer döneminde Bonucci ve Krunic ile kadrosunu güçlendiren sarı-lacivertlilerde flaş bir ayrılık yaşanmak üzere. Sezon başından bu yana performansıyla dikkat çeken yıldız isme Avrupa'dan teklif geldi. Genç yıldızın teklif üzerine takımdan ayrılma kararı aldığı iddia edildi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 24.01.2024 15:42
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Fenerbahçe’de şok ayrılık! Yıldız isme veda ediliyor

Ara transfer dönemine de hızlı giren sarı-lacivertli takım üst üste transferlerle taraftarını heyecanlandırdı.

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Fenerbahçe’de şok ayrılık! Yıldız isme veda ediliyor

Önceliği savunma hattına veren Kanarya, dünyaca ünlü yıldız Leonardo Bonucci'yi kadrosuna kattı.

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Fenerbahçe’de şok ayrılık! Yıldız isme veda ediliyor

Fenerbahçe yönetimi, 6 numarayı da Boşnak futbolcu Rade Krunic ile güçlendirdi.

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Fenerbahçe’de şok ayrılık! Yıldız isme veda ediliyor

Transferde gözünü yerli oyunculara çeviren kurmaylar, stoper ve forvet mevkisine yoğunlaştı.

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Fenerbahçe’de şok ayrılık! Yıldız isme veda ediliyor

Atletico Madrid'den ayrılması beklenen Çağlar Söyüncü konusunda temaslar sürüyor.