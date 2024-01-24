24 Ocak 2024, Çarşamba
Fenerbahçe'de şok ayrılık! Yıldız isme veda ediliyor
Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'de Galatasaray'la şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe bir yandan da kadro planlamasını sürdürüyor. Devre arası transfer döneminde Bonucci ve Krunic ile kadrosunu güçlendiren sarı-lacivertlilerde flaş bir ayrılık yaşanmak üzere. Sezon başından bu yana performansıyla dikkat çeken yıldız isme Avrupa'dan teklif geldi. Genç yıldızın teklif üzerine takımdan ayrılma kararı aldığı iddia edildi. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 24.01.2024 15:42
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