Fenerbahçe'de şok ayrılık! Yıldız isme veda ediliyor

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'de Galatasaray'la şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe bir yandan da kadro planlamasını sürdürüyor. Devre arası transfer döneminde Bonucci ve Krunic ile kadrosunu güçlendiren sarı-lacivertlilerde flaş bir ayrılık yaşanmak üzere. Sezon başından bu yana performansıyla dikkat çeken yıldız isme Avrupa'dan teklif geldi. Genç yıldızın teklif üzerine takımdan ayrılma kararı aldığı iddia edildi. İşte detaylar...