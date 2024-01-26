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Haberler Galeri Fenerbahçe'ye kapı gibi stoper! Çağlar Söyüncü transferi bitti: İşte sözleşme detayları

Fenerbahçe'ye kapı gibi stoper! Çağlar Söyüncü transferi bitti: İşte sözleşme detayları

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'de Galatasaray'la kıyasıya bir şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe, transferde bombaları peş peşe patlatıyor. Devre arası transfer döneminde Bonucci ve Krunic ile kadrosunu güçlendiren sarı-lacivertli ekip, şimdi de milli stoper Çağlar Söyüncü'yü kiralık olarak kadrosuna kattı. 27 yaşındaki stoperin sağlık kontrolünden geçmek ve resmi imzayı atmak üzere Türkiye'ye geleceği bildirilirken, sözleşme detayları da ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 26.01.2024 10:50
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Fenerbahçe’ye kapı gibi stoper! Çağlar Söyüncü transferi bitti: İşte sözleşme detayları

Transferin hızlı takımı Fenerbahçe'den flaş bir hamle daha geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Fenerbahçe’ye kapı gibi stoper! Çağlar Söyüncü transferi bitti: İşte sözleşme detayları

Süper Lig'de ocak ayının en hareketli takımlarından olan sarı-lacivertlier, bombaları üst üste patlatıyor.

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Fenerbahçe’ye kapı gibi stoper! Çağlar Söyüncü transferi bitti: İşte sözleşme detayları

Şampiyonluk hedefindeki Kanarya, işini şansa bırakmamak için kadrosunu yıldız isimlerle güçlendirmeye devam ediyor.

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Fenerbahçe’ye kapı gibi stoper! Çağlar Söyüncü transferi bitti: İşte sözleşme detayları

Teknik direktör İsmail Kartal'ın istekleri doğrultusunda hareket eden yönetim, hedefteki futbolcularla birer birer renklerine bağlamayı sürdürüyor.

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Fenerbahçe’ye kapı gibi stoper! Çağlar Söyüncü transferi bitti: İşte sözleşme detayları

Leonardo Bonucci ve Krunic transferleriyle dikkat çeken Fenerbahçe, bir yıldızla daha anlaşma sağladı.