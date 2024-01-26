Fenerbahçe'ye kapı gibi stoper! Çağlar Söyüncü transferi bitti: İşte sözleşme detayları

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'de Galatasaray'la kıyasıya bir şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe, transferde bombaları peş peşe patlatıyor. Devre arası transfer döneminde Bonucci ve Krunic ile kadrosunu güçlendiren sarı-lacivertli ekip, şimdi de milli stoper Çağlar Söyüncü'yü kiralık olarak kadrosuna kattı. 27 yaşındaki stoperin sağlık kontrolünden geçmek ve resmi imzayı atmak üzere Türkiye'ye geleceği bildirilirken, sözleşme detayları da ortaya çıktı.