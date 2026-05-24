Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi rotası belli oldu! İşte muhtemel rakipler
Süper Lig maratonunu ikinci sırada tamamlayarak gözünü Avrupa'nın zirvesine diken Fenerbahçe için UEFA Şampiyonlar Ligi serüveni başlıyor. Sarı-lacivertli ekibin Devler Ligi'ne giden yoldaki durakları ve muhtemel rakipleri belli olurken, taraftarların heyecanla beklediği kura ve maç tarihleri de netleşti. UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'ndan itibaren sahaya çıkacak olan Kanarya, Temmuz ayının son haftasında Avrupa arenasında ilk sınavını verecek.
Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermek isteyen Fenerbahçe'nin Avrupa yolculuğundaki muhtemel rakipleri netleşmeye başladı.
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi hayali için ilk ciddi sınavını vereceği 2. Eleme Turu'ndaki muhtemel rakipleri iki takıma indi.
İLK DURAK YA İSKOÇYA YA POLONYA: RAKİP 17 HAZİRAN'DA BELLİ OLUYOR
Sarı-lacivertlilerin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda İskoçya temsilcisi Hearts ya da Polonya ekibi Gornik Zabrze ile eşleşmesi bekleniyor.
Fenerbahçe'nin kesin rakibi 17 Haziran'da gerçekleştirilecek kura çekiminde belli olacak. İlk maçlar 21-22 Temmuz'da, rövanş karşılaşmaları ise 28-29 Temmuz tarihlerinde oynanacak.
3. ELEME TURU'NDA ZORLU RAKİPLER BEKLİYOR
Sarı-lacivertli ekibin 2. Eleme Turu'nu geçmesi halinde karşılaşabileceği rakipler de netleşmeye başladı.