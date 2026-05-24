CANLI YAYIN

Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi rotası belli oldu! İşte muhtemel rakipler

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Süper Lig maratonunu ikinci sırada tamamlayarak gözünü Avrupa'nın zirvesine diken Fenerbahçe için UEFA Şampiyonlar Ligi serüveni başlıyor. Sarı-lacivertli ekibin Devler Ligi'ne giden yoldaki durakları ve muhtemel rakipleri belli olurken, taraftarların heyecanla beklediği kura ve maç tarihleri de netleşti. UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'ndan itibaren sahaya çıkacak olan Kanarya, Temmuz ayının son haftasında Avrupa arenasında ilk sınavını verecek.

Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi rotası belli oldu! İşte muhtemel rakipler 1

Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermek isteyen Fenerbahçe'nin Avrupa yolculuğundaki muhtemel rakipleri netleşmeye başladı.

Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi rotası belli oldu! İşte muhtemel rakipler 2

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi hayali için ilk ciddi sınavını vereceği 2. Eleme Turu'ndaki muhtemel rakipleri iki takıma indi.

Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi rotası belli oldu! İşte muhtemel rakipler 3

İLK DURAK YA İSKOÇYA YA POLONYA: RAKİP 17 HAZİRAN'DA BELLİ OLUYOR

Sarı-lacivertlilerin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda İskoçya temsilcisi Hearts ya da Polonya ekibi Gornik Zabrze ile eşleşmesi bekleniyor.

Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi rotası belli oldu! İşte muhtemel rakipler 4

Fenerbahçe'nin kesin rakibi 17 Haziran'da gerçekleştirilecek kura çekiminde belli olacak. İlk maçlar 21-22 Temmuz'da, rövanş karşılaşmaları ise 28-29 Temmuz tarihlerinde oynanacak.

Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi rotası belli oldu! İşte muhtemel rakipler 5

3. ELEME TURU'NDA ZORLU RAKİPLER BEKLİYOR

Sarı-lacivertli ekibin 2. Eleme Turu'nu geçmesi halinde karşılaşabileceği rakipler de netleşmeye başladı.

Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi rotası belli oldu! İşte muhtemel rakipler 6

Fenerbahçe'nin bir üst turda Union Saint-Gilloise, Sparta Prag, NEC Nijmegen ya da Sturm Graz–Hearts eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelme ihtimali bulunuyor.

Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi rotası belli oldu! İşte muhtemel rakipler 7

Bu turda ilk maçların 4-5 Ağustos'ta, rövanş karşılaşmalarının ise 11 Ağustos'ta oynanması planlanıyor.

Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi rotası belli oldu! İşte muhtemel rakipler 8

PLAY-OFF KAPISINDA DEV RAKİPLER

Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmak için son viraj olan play-off turunda Fenerbahçe'yi zorlu rakipler bekliyor olabilir. Sarı-lacivertlilerin bu aşamada play-off turuna yükselecek 3 takımın yanı sıra Olimpik Lyon, Bodo/Glimt ya da Olimpiakos ile eşleşme ihtimali bulunuyor

Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi rotası belli oldu! İşte muhtemel rakipler 9

Play-off turundaki rakipler 3 Ağustos'ta çekilecek kura sonrası netleşecek. Dev mücadelelerin ise 18-19 Ağustos ve 25-26 Ağustos tarihlerinde oynanması planlanıyor.

Ahaber
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin